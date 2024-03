Önkormányzat

Karácsony újabb lakógyűlést jelentett be - a rákosrendezői beruházásról kérdezik a fővárosiakat

Kikéri a budapestiek véleményét a Rákosrendezőre tervezett beruházásról a fővárosi önkormányzat - jelentette be a főpolgármester csütörtökön.



A Parkváros vagy Rákosdubaj címmel meghirdetett rendkívüli sajtótájékoztatón Karácsony Gergely elmondta, áprilisban elindítják a "második lakógyűlést": az egy hónapig tartó online szavazáson minden 14 évnél idősebb, lakcímkártyával rendelkező budapesti elmondhatja véleményét a projektről.



A Rákosrendezőre az egyesült arab emírségekbeli Eagle Hills ingatlanfejlesztő által tervezett beruházásról úgy vélekedett, hogy rendkívül rossz jogi konstrukcióról van szó, amely a közérdek helyett a befektetői érdekeket helyezi előtérbe. Ugyanez a beruházó hasonló konstrukcióban Belgrádban valósított meg egy projektet, ami "az elfuserált urbanisztikai megoldások egyik iskolapéldájaként vonul be a történelembe" - fogalmazott a főpolgármester.



Kiemelte: Budapestnek szüksége van azokra a rozsdaövezetekre, ahol vonzó, minőségi lakóhelyek épülhetnek, hogy megállítsák a lakosságszám csökkenését és az agglomerációs népesség növekedését.



A főváros egyetért a projekthez kötődő közberuházásokkal, közlekedésfejlesztési tervekkel - például a földalatti meghosszabbításával -, viszont nagyon rossz iránynak tartják, hogy először a beruházót választották ki versenyeztetés nélkül a terület beépítésére, lehetővé téve, hogy ő diktálja a feltételeket.



Karácsony Gergely úgy vélte, hogy ha a kormánnyal közös fejlesztési terv készülne a terület beépítésére, akkor a nagy nemzetközi ingatlanfejlesztők sorba állnának a megvalósításért.



A fővárosi önkormányzat álláspontja világos: Rákosrendezőre parkvárost szeretnének, ahol megfizethető lakhatás biztosítható, közparkok kialakításával - hangoztatta a főpolgármester. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 2019-ben az új városvezetés által elkészített és nagy szakmai konszenzusnak örvendő várostervezési koncepcióban "kompakt városrészt" terveztek, 8-10 ezer lakással, kereskedelmi szolgáltatásokkal és minőségi zöldterülettel.



Úgy vélte, Budapest más rozsdaövezeti területeinek későbbi beépítésére is hatással lehet, miként valósul meg a rákosrendezői fejlesztés.



Karácsony Gergely közölte: Lázár János építési és közlekedési miniszter decemberi, a projekt részleteit ismertető tájékoztatóján elmondta, hogy olyan beruházás nem születhet, amelyet a budapestiek nem támogatnak, ezért kérik ki most a fővárosiak véleményét.



Emlékeztetett: az "első lakógyűlésen" több mint 136 ezer budapesti mondta el a véleményét többek között a Lánchíd forgalmi rendjéről.



Szerinte sikerül megakadályozni a beruházást, mint ahogy az a Fudan Egyetem esetében is történt. Főpolgármesterként "nem járulok hozzá, hogy a város aranytartalékát elherdáljuk, hogy versenyeztetés nélkül, alávetett helyzetben a beruházó kénye-kedve szerint járjunk el" - mondta Karácsony Gergely.