Állati

Megérkezett az első fekete gólya Gemencbe!

A DDNPI természetvédelmi őrszolgálata március 5-én észlelte az első fekete gólyát Gemenc keselyűsi régiójában. A madarat a fészkén állva pillantották meg, ahol békésen pihenve szemlélte a fészket és a környéket. 2024.03.14 11:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fészket 2020-ban a médiában nagy hírnévnek örvendő Tóbiás építette, amikor elhagyta párjával a bekamerázott fészket. Azóta itt próbálkoznak minden évben a fiókaneveléssel inkább kevesebb, mint több sikerrel. A 2013 óta elmaradó árvizek és az aszályos évek következtében kiszáradtak azok a mellékágak, erdei kis tavak, melyek nélkülözhetetlenek a faj számára a táplálkozáshoz és a fiókaneveléshez. Emiatt az utóbbi években nagyon kevés fiókát tudtak felnevelni a gemenci fekete gólyák. Az idei téli árhullámok most mégis reményre adnak okot, hiszen 10 éve nem látott mértékű áradás volt a Dunán, így a mellékágrendszer, a fokok és a tavak is feltöltődtek. Annyi már most biztos, hogy sokkal nagyobb eséllyel kezdhetik meg a költést a fekete gólyák, mint az utóbbi években bármikor - írta Dombi Imre természetvédelmi őr.

Mint ismeretes, 2020-ban olyan szárazság volt, hogy sorra pusztultak el a vízes élőhelyek állatai, így a gemenci fekete kisgólyák is sorra haltak éhen a fészkekben. Abban az évben kizárólag ott növekedett a fehér gólyák populációja, ahol repülési körzeten belül nyílt színi szeméttároló volt található.



