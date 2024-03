Beruházás

MÁV: szabályosan folyik a rákosrendezői terület előkészítése

A MÁV a jogszerű folyamat mellett is igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy korábbi, törvényes bérlői alternatív bérleti, lakhatási lehetőséghez jussanak. 2024.03.13 17:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az érintett bérlők által ismert és elfogadott, írásos szerződésbe foglalt feltételek szerint folyik a rákosrendezői terület előkészítése - tájékoztatta a MÁV szerdán az MTI-t.



A közleményben felidézték, hogy a vasúttársaság csaknem egy hónappal ezelőtt értesítette az érintetteket a bérleti és egyéb használati jogviszonyok felmondásáról, elindították a mintegy 65 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését, a hátrahagyott vagy engedély nélkül felhúzott ingatlanok jogcím nélküli használóit pedig felszólították a terület elhagyására.



A MÁV a jogszerű folyamat mellett is igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy korábbi, törvényes bérlői alternatív bérleti, lakhatási lehetőséghez jussanak - hangsúlyozták.



A folyamat során a lakók egy része már elfogadta a felajánlott csereingatlant, több mint egytucatnyian pedig jelenleg is részt vesznek az egyeztetési folyamatban - jelezték.



A rákosrendezői területen hamarosan megkezdődnek azok a munkafolyamatok, amelyek során illetéktelenek helyszínen tartózkodása nemcsak tilos, de esetenként veszélyes is. Ezért a területen a következő időszakban nem lehet majd életvitelszerűen tartózkodni vagy ott kereskedelmi tevékenységet folytatni, azaz a kiürítést jelentős részben biztonsági szempontok indokolják, a vasúttársaságnak nincs mérlegelési lehetősége - tették hozzá.



"A vasúttársaság a kiürítési eljárások során nemcsak a jogszabályok maradéktalan betartásával, hanem a lehető legnagyobb méltányossággal igyekszik eljárni, így a lehetőségeihez mérten segít a lakásbérlők számára alkalmas, alternatív bérleti, illetve lakhatási lehetőségek beazonosításában, illetve a megfelelő jogi, pénzügyi megoldások megtalálásában" - fogalmazott közleményében a MÁV.



Az egyeztetési folyamatban való részvétel minden, a területet a kiürítésig törvényesen használó magánszemély és vállalkozás számára biztosított - közölték.