Voks 24

Márki-Zay Péter szeretné, ha két EP-mandátumot szerezne a Mindenki Magyarországa Néppárt

Az MMN - melyhez megalakulása óta több mint négyszázan csatlakoztak - szoros szövetséget alakított ki az EP legerősebb pártcsaládjával, az Európai Néppárttal. 2024.03.13 13:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Márki-Zay Péter szeretné, ha az európai parlamenti (EP) választásokon két mandátumot szerezne a tavaly szeptemberben alakult Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN).



A pártelnök szerdai hódmezővásárhelyi évértékelőjén azt mondta, az MMN - melyhez megalakulása óta több mint négyszázan csatlakoztak - szoros szövetséget alakított ki az EP legerősebb pártcsaládjával, az Európai Néppárttal.



Hangsúlyozta, nemcsak az kulcsfontosságú, hogy június 9-én az önkormányzati választásokon minél több helyen győzzön az ellenzék, hanem az is, hogy az EP-választásokon minél többen támogassák a MMN-t, amely a legtöbb eredményt képes elérni Magyarországot az Európai Néppártban és Brüsszelben képviselve.



A hódmezővásárhelyi polgármesteri posztot is betöltő politikus közölte, bár ő vezeti az MMN EP-listáját, mindaddig, míg a város lakói bizalmat szavaznak neki, folytatni kívánja településvezetői munkáját. Így a listán utána következők, Szalma Botond, Bana Tibor fognak kikerülni Brüsszelbe.



Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a Fidesz két évvel ezelőtti választási ígéreteinek gyakorlatilag mindegyikét megszegte, az állami szolgáltatások - az egészségügy, az oktatás - folyamatosan omlanak össze. "Magyarország nem előre halad, hanem hátra" - jegyezte meg a politikus.



Hódmezővásárhely ezzel szemben "a szabadság város", a tisztességet, a becsületet, a nyugati keresztény értékrend kultúráját képviseli - mondta a polgármester. Hozzátéve: a hódmezővásárhelyiek ennek eredményeit is megtapasztalhatják nap mint nap.



Márki-Zay Péter szerint bár lényegesen kevesebb kormányzati forrás érkezik Hódmezővásárhelyre mint a korábbi ciklusokban, az átlátható, takarékos gazdálkodás eredményeként komoly fejlesztések valósultak meg a városban. A hódmezővásárhelyi városvezetés a 2019-ben tett 58 vállalásainak 87 százalékát már megvalósította, melyeket pedig nem, azok teljesítését a kormány lépései akadályozzák meg - hangzott el.