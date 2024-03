Illegális bevándorlás

Bakondi: jelentős embercsempész bandák tették át működésüket a magyar határról a bosnyák-horvát határra

Ez azzal is magyarázható, hogy a magyar rendőrök sikeresen őrzik a magyar határt és eredményesen működik a határzár. 2024.03.13 10:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megfigyelhető, hogy a jelentős embercsempész bandák áttették működésüket a bosnyák-horvát határra, ami azzal is magyarázható, hogy a magyar rendőrök sikeresen őrzik a magyar határt és eredményesen működik a határzár - mondta szerda reggel az M1 aktuális csatornán a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.



Bakondi György közölte, a magyar határon kedd reggel 627 határsértőt fogtak el, ami egy évvel korábban akár tízszer ennyi is lehetett, de így is magas szám. Az, hogy a magyar rendőrség sikeresen őrzi a határt és eredményes a határzár, kihat a migránsok mozgására: jelentős átterelő hatás figyelhető meg Bosznia-Hercegovina és Horvátország irányába - hangzott el. Ott ezért akár tízszeres a növekedés a migránsok mozgásában, ami kihat Szlovéniára, Ausztriára és Olaszországra is - állapította meg a főtanácsadó.



A hajózó útvonalakon az időjárás kedvezőbbre fordultával ugyancsak élénkülés figyelhető meg, amellyel együtt jár a balesetek számának növekedése. "Már most többen haltak meg, mint tavaly ugyanebben az időszakban" - mondta Bakondi György.



Arról, hogy mi okozhatja idén tavasszal a migránsok számának növekedését, a főtanácsadó úgy vélekedett, - az időjáráson túl - komoly szerepe lehet azoknak a döntéseknek, amelyeket a migrációs paktummal kapcsolatban az Európai Parlament (EP) meghozott. Ezen paktum végrehajtási rendeleteinek kidolgozása zajlik, mégpedig "kapkodva, saját végrehajtási szabályaikat is megsértve" - mondta.



Ennek egyik oka az, hogy szerették volna, ha még a jelenlegi összetételű EP fogadja el azokat, mert - mint vélekedett - "korántsem biztos", hogy a következő testület a mostani baloldali-liberális túlsúlyt fogja mutatni. A másik oknak azt nevezte meg, hogy a túlsúlyhoz tartozó országok vezetői érzékelik, a 2015-öshöz képest jelentősen változott a migráció megítélése a lakosság körében. Ez egyértelműen a bekövetkezett terrorakciók, a súlyos köztörvényes bűncselekmények, a nők elleni erőszakos cselekmények hatása.



Ma már ez elérte a politika szintjét is, ahol "az időközben történt választások eredményein is látszik", hogy "csökken a baloldali-liberális túlsúly és előre törnek a konzervatív, nemzeti alapon politizáló pártok".



Bakondi György szerint ezért siettetik azoknak az intézkedéseknek az elfogadását - ujjlenyomatvétel, migránstáborok létrehozása az unió külső határain -, amelyek a szavazókban biztonságérzetet keltenek.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán Bakondi György kifejtette azt is, "joggal reménykedhetünk abban, hogy ha egy más összetételű parlament és bizottság kezd neki a végrehajtási szabályok kidolgozásának, a most meghozott döntések korrigálhatók is lehetnek". Ezért nagy jelentősége van a most következő európai parlamenti választásnak - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.