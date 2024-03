Gyermekvédelem

Rétvári Bence: egyetlen gyermekbántalmazási eset sem maradhat titokban

A gyermekvédelmi intézményekben zajló hatósági vizsgálatok elsődleges célja, hogy egyetlen gyermekbántalmazási eset se maradjon titokban - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy az elrendelt és a kormányhivatalok, valamint a gyermekvédelmi fenntartók által lefolytatott vizsgálat 530 bentlakásos intézményt érint és arra terjed ki: milyen volt a panaszok kezelésének módszere, történt-e megfelelő intézkedés, alaposan kivizsgálták-e az adott esetet, komolyan vették-e azt, illetve ha kiderült, hogy történt gyermekbántalmazási eset, akkor nyújtottak-e segítséget a gyermekeknek egyéni vagy csoportos formában.



Az államtitkár kiemelte, hogy az ezekben az intézményekben szülők, nagyszülők nélkül élő gyermekek a legkiszolgáltatottabbak a pedofiloknak, így őket sokkal jobban kell védeni, és éppen ezért indult el ez a soron kívüli hatósági vizsgálat, hogy ezek az elkövetők ne bújhassanak meg az intézmények falai között és azokban minden úgy történjen, hogy a gyermekek a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.



Az nem történhet meg, hogy valaki intézményi vezetőként évekig visszaél azzal a hatalmi helyzetével, hogy neki a gyermek kiszolgáltatott, miközben épp a gyermekek segítése lenne a feladata - fogalmazott az államtitkár.



A gyermekek érdeke a legfontosabb, a pedofilok ellen pedig a leghatározottabban fel kell lépni - mondta, hozzátéve, a több mint ötszáz intézményben indult vizsgálatnak elsősorban a "látens esetek" felderítése a célja.



Rétvári Bence azt is elmondta, hogy amennyiben bármilyen bűncselekmény gyanúja felmerül ezekben az intézményekben, akkor az azonnali feljelentést von maga után és a rendőrség minden ilyen ügyet büntetőeljárás keretében vizsgál.



Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a március elején elindult vizsgálatok során eddig 173 gyermekvédelmi intézmény ellenőrzése történt meg, a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint zajlik és április végére mindegyiket átvizsgálják, ezt követően állnak majd rendelkezésre az összegző tapasztalatok.



Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan zajlik az intézmények vezetőinek pszichológiai vizsgálata is és hamarosan benyújtják az új és az eddiginél is szigorúbb második gyermekvédelmi törvényt. Annak megalkotásakor már a mostani vizsgálat során napvilágra kerülő, a gyermekeket veszélyeztető fokozott kockázati tényezőket is figyelembe veszik, így a törvény elfogadását követően már a szigorúbb szabályok alapján kell az eseteket kivizsgálni - közölte. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány a törvényjavaslat parlamenti vitájában nyitott a módosító indítványokra.

Az államtitkár a legfontosabbnak a megelőzést tartja, ugyanakkor ha egy eset megtörtént, akkor következik a teljes körű kivizsgálás és az érintett gyermekek számára nyújtandó segítségnyújtás.



A gyermekvédelmi intézmények vezetőit érintő pszichológiai vizsgálatokkal kapcsolatban az államtitkár elmondta, az a jelenlegi és a későbbiek során hivatalba lépő vezetőket is érinti és ennek során vizsgálják egyebek között a vezetői képességeket, a stressztűrő képességeket, hogy van-e az illetőnek valamilyen szexuális devianciája, szerencsejáték-, alkohol- vagy drogfüggősége, milyen a konfliktuskezelő képessége, képes-e jó döntéseket hozni.



Ha egy vezető nincs szakmailag és emberileg sem "megfelelő szinten", akkor az egész intézmény veszélyben van - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezt a vizsgálatot is egy kétszintű rendszerben végzik és ha az általános vizsgálat során kiderül, hogy baj van, "ha a piros lámpa kigyullad", akkor még képzettebb szakemberek vizsgálják meg azt, hogy az illető alkalmas-e arra, hogy egy ilyen intézményt vezessen.



A gyermekeknek biztonságban kell lenniük, a bentlakásos intézményeket vezetőknek biztosan olyan életet kell élniük, ami nem veszélyezteti őket, sőt segíti a minél teljesebb életüket - hangoztatta az államtitkár.



Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában többek között arról beszélt, hogy a vizsgálatokat minden állami, civil és egyházi fenntartású intézményben soron kívül elvégzik és elérendő célként hangsúlyozta azt, hogy minden létező kiskaput bezárjanak.



Emlékeztetett, hogy a nemzeti konzultáció során az emberek elsöprő többsége úgy nyilatkozott, a gyermekvédelem területén további szigorításra van szükség, miközben magát a konzultációt a baloldal támadta, azt kormányzati propagandának titulálta, ezzel pedig az emberek véleményével ment szembe.



Felhívta figyelmet arra is, hogy a büntető törvénykönyv szigorításának köszönhetően kormányzásuk kezdete óta sikerült megnyolcszorozni a börtönbe kerülő pedofil bűnelkövetők számát, ez az akkori 81-hez képest ma 663 börtönben ülő pedofilt jelent.



A szigorra azért van szükség, mert a gyermekek akkor vannak biztonságban a pedofiloktól, ha azok börtönben vannak - hangsúlyozta.



Rétvári Bence elmondta, a gyermekvédelmi törvényt a magyar baloldal támadta meg az Európai Unióban, ennek következtében pedig kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben.



Az államtitkár "az abszurdum abszurdumának" nevezte, hogy emiatt nem lehet hozzájutni 12 milliárd forintnyi olyan uniós fejlesztési forráshoz, amelyet a gyermekvédelmi intézményekre, azok biztonságára fordítanának, hozzátéve, hogy ezt természetesen hazai forrásokból már biztosították, ezzel mostanra megháromszorozódott a gyermekvédelmi intézményekre fordított összeg, így erre összességében már mintegy 120 milliárd forint áll rendelkezésre.