Hankó Balázs: 2024 a tanárok éve

2024 a tanárok éve, a béremelésnek, valamint a felvételi rendszer és a tanárképzés megújításának köszönhetően két év alatt megduplázódott a pedagógusképzésre jelentkezők száma - mondta Hankó Balázs innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttoktatásért felelős államtitkár a 2024. évi felsőoktatási felvételi jelentkezési adatai kapcsán az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



Az államtitkár közölte: a februári határidőig 120 990-en jelentkeztek a megújult magyar felsőoktatásba, 22 százalékkal többen, mint két évvel ezelőtt.



Felidézte, hogy két évvel ezelőtt újragondolták a felvételit, rugalmasabbá tették a rendszert, a felvételi eredmények pedig igazolják az intézkedéseket.



Úgy fogalmazott: az állam "hátrébb lépett a felsőoktatásból", az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak. "Az a cél, hogy az intézmények a térségi gazdasági szereplőkkel jobban együtt tudjanak működni, ehhez adtuk meg a megfelelő szabadságot nekik" - tette hozzá.



A jelentkezési adatokat ismertetve elmondta: ebben az évben is a gazdaságtudományi szakokat választották legtöbben, a második legnépszerűbb terület pedig a pedagógusképzés lett, több mint 17 ezer jelentkezővel.



Hankó Balázs beszámolt arról is, hogy minden második jelentkező vidéki egyetemet választott és egyre többen felvételiztek a hátrányos helyzetű térségből is. Elmondta továbbá, hogy munka mellett is egyre többen tanulnak, a 121 ezer felvételizőből több mint 30 ezren a harminc év feletti korosztályt képviselik.



"Tudásgazdag Magyarországra van szükségünk" - jelentette ki Hankó Balázs, aki kitért arra is, hogy a felvételizők március 25. és július 10. között tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételi rendszerbe, a ponthatárokat pedig július 24-én hirdetik ki. Megjegyezte: az eredményváró Pont ott parti ebben az évben vidéki helyszínen lesz.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának is vendége volt, ahol kiemelte: az új rendszerben az emelt szintű érettségi nagyobb súllyal számít, mint korábban.



Beszámolt arról is, hogy a magyar egyetemek egyre feljebb lépnek a nemzetközi rangsorokban, különösen az orvosi, állatorvosi képzés nemzetközi elismertsége kiemelkedő. Megjegyezte: egyre több az angol és német nyelvű képzés a hazai intézményekben, ami nagyon vonzó a külföldi diákok számára. Jelenleg mintegy 43 ezer külföldi hallgató tanul itt, a legtöbben Németországból, a skandináv országokból és Kínából érkeztek.