Választás

Voks 24 - Számos újítást és fejlesztést vezetett be az NVI a választásokra

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) számos olyan újítást és fejlesztést vezetett be, amelyek a választópolgárok, a jelöltek és jelölőszervezetek ügyintézését és tájékoztatását, valamint a választási szervek munkáját könnyítik.



Az NVI hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a 2022. évi országgyűlési választást és népszavazást követően összegyűjtötték és az eljárásba beépítették a választási irodák javaslatait. Ezekre a tapasztalatokra, valamint a nemzetközi jó gyakorlatokra figyelemmel készülnek az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők idei választására.



Az újításokról szólva kiemelték: tavaly december 1-jétől az elektronikus ügyintés megújulásával lehetővé vált, hogy a választópolgárok kérelmük online benyújtása után az esetek többségében már néhány másodpercen belül értesüljenek a kérelmükkel kapcsolatos döntésről. Megújult a Választási Tájékoztató Rendszer (VTR), amely a választások kitűzését követő naptól lesz elérhető a valasztas.hu oldalon. Ezen az oldalon jelenítik meg a választási tájékoztató adatokat és publikálják az eredményeket.



Hozzátették: 2023 decemberétől települési bontásban közzéteszik a választópolgárok számát a valasztas.hu oldalon, az adatok a kitűzésig hetente, azt követően a szavazás napjáig naponta frissülnek.



A jelöltek és jelölőszervezetek számára informatív választási füzet készült, amely a többi között részletes tájékoztatást nyújt a jelöltté válás folyamatáról, a kampányról és az eljárási határidőkről. Első alkalommal készültek oktatófilmek a választási bizottságok tagjainak: a filmek részletesen, gyakorlati példákkal mutatják be a szavazásnapi teendőket és eljárási szabályokat.



Közölték azt is, az NVI az idei választásokra is elkészítette a választópolgároknak szóló tájékoztató videóit, amelyek a választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazzák. A videók a közszolgálati csatornákon, valamint interneten is elérhetőek lesznek.



Az idei választások alatt is elérhető lesz a 2022-es országgyűlési választásokkal elindított "KITAJ" (Kit ajánlottam?) elnevezésű szolgáltatás, amelynek segítségével a választópolgárok ellenőrizhetik, melyik jelöltet, jelölő szervezetet támogatták aláírásukkal. A valasztas.hu oldalon a magyar mellett angol, német, francia és spanyol nyelven is hozzáférhetőek a választók számára fontos információk.



Újdonság, hogy a választási értesítők QR-kóddal egészültek ki, ezzel is segítve az elektronikus ügyintés egyszerűbb elérését.

Az NVI emellett átalakította, egyszerűsítette és felhasználóbaráttá tette a magyarorszag.hu internetes oldalon elérhető kérelembeküldő kisalkalmazásait, így egy-egy kérelem benyújtása nem tart tovább 2-3 percnél. Emellett számtalan szoftverfejlesztés és -frissítés mellett kicserélték a választási munkaállomásokat, több, mint ezer új számítógépet és nyomtatót osztottak ki a választási irodáknak.



A Nemzeti Választási Iroda az újítások és a korábban bevált gyakorlatok által kíván széles körű tájékoztatást nyújtani és egyszerűbb ügyintézést biztosítani a választásban részt vevőknek, legyenek akár a választópolgárok, a jelöltek és jelölő szervezetek vagy a választási szervek munkatársai - írták.