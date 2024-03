Diplomácia

Kovács Zoltán: érték- és érdekazonosság van Donald Trump és Orbán Viktor között

A két politikus között közös pont többek között a béke iránti elkötelezettség, a migráció és az LMBTQ-mozgalom témája, a család szentsége és a gazdaságpolitika. 2024.03.11 10:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A konzervatív értékekben meglévő azonosság olyan fontos kötőelem, amely ráerősít a Donald Trump korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt és Orbán Viktor miniszterelnök közötti együttműködésre - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Kovács Zoltán Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki, amerikai találkozója kapcsán úgy fogalmazott, hogy a két politikus között közös pont többek között a béke iránti elkötelezettség, a migráció és az LMBTQ-mozgalom témája, a család szentsége és a gazdaságpolitika.



Donald Trump elnökként már tanúbizonyságát adta annak, hogy hogyan lehet másként viszonyulni a világban zajló eseményekhez, már akkor bebizonyította, hogy ő a béke elnöke - mondta az államtitkár. Hozzátette, hogy ismételt választása esetén is az várható tőle, hogy a háborúk és konfliktusok gerjesztése helyett békés megoldásokat sürget.



Nyilvánvalóvá tette a béke melletti elszántságát - emelte ki Kovács Zoltán, jelezve: Donald Trump, ahogyan a magyar kormány is, a béke mellett foglalt állást az orosz-ukrán háború kirobbanásának "első percétől fogva".



A magyar-amerikai kapcsolatok jól működnek, a gazdasági együttműködésben, Magyarország NATO-tagságban és -szerepvállalásban, valamint a felelősségvállalásban "keresve sem lehet hibát találni" - fogalmazott az államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Joe Biden jelenlegi amerikai elnök úgy reagált a találkozóra, miszerint Donald Trump olyan emberrel találkozik, aki nem hisz a demokráciában.



Az amerikai elnök kijelentését "nettó hazugságként" értékelte, mint mondta, a balliberális sajtót és az amerikai elnök beszédíróját a helyén kell kezelni. Az ideológiailag vezérelt amerikai elnökség nem tiszteli a magyar emberek véleményét és akaratát - tette hozzá Kovács Zoltán.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár arra is kitért, hogy a magyar modellváltás tizennégy évének köszönhető, hogy Magyarország sokkal nagyon figyelmet vált ki a nemzetköz sajtóban és az Egyesült Államokban.



A személyes kapcsolatok minősége nagyon fontos a politikában - emelte ki Kovács Zoltán azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump floridai rezidenciáján fogadta a magyar miniszterelnököt.