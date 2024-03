Ünnep

Főpolgármesteri hivatal: március 15-től hétvégente újra a gyalogosoké a pesti alsó rakpart

Március 15-től hétvégente újra a gyalogosoké a pesti alsó rakpart - közölte Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a korábbi évekhez hasonlóan a rakpartot március 15. és október 23. között minden hétvégén és ünnepnapon teljes szélességben megnyitják a gyalog, biciklivel, vagy más mikromobilitási eszközzel érkezők előtt.



A tájékoztatás szerint a rakpartnyitás a Margit hídtól az Irányi utcáig tart.



"A már hagyományossá vált, 2020 óta eddig 102 hétvégén át tartó megnyitás a pesti alsó rakpart jövőképébe illeszkedő lépés, ami széleskörű civil és szakmai támogatással is rendelkezik" - fogalmaztak a közleményben. Ezért képezi részét a 16 különböző szervezettel 2022 őszén aláírt, a pesti alsó rakpartok fejlesztéséről szóló nyilatkozatnak is - tette hozzá a hivatal.



Tudatták azt is, hogy a nyitott rakpart mára több tízezer ember kedvelt helyszínévé vált. Tavaly, a Rakpart'23 eseménysorozatban 250 programot szervezett a főváros támogatásával a Valyo - Város és folyó egyesület és más civil szervezetek.