Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky: jelentős illetményfejlesztést kaptak a légierő pilótái és műszaki szakemberei

Jelentős illetményfejlesztést kaptak a magyar légierő pilótái és műszaki szakemberei - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombaton.



A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében a minisztert idézve azt írta, a magyar légierő pilótái a legjobbak közül valók, és a veszélyek korában kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek.



"Tudásuk, szolgálatuk kulcsfontosságú Magyarország biztonságának védelmében. Ezért jelentős - decemberig visszamenőleges - béremelésükről döntöttünk" - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A közlemény szerint a béremelés a vadászpilótákat, a szállító- és kiképzőrepülőgép-pilótákat, a szállító- és harcihelikopter-vezetőket, valamint a repülő műszaki és az előretolt repülésirányító szakembereket érinti. Az emelt bért az érintettek március első napjaiban megkapták.



Hozzátették: a legtapasztaltabb pilóták bére így átlagosan másfél millió forintról két-három millió forintra is emelkedhet beosztástól, a repülő szolgálatban eltöltött évektől, valamint képesség alapú függően.



A miniszter elmondta azt is: "a megnövekedett biztonsági kockázatok új kihívások elé állították Magyarországot, és megerősítették azt az elköteleződést, hogy egy modern, ütőképes haderőre van szükség".



Magyarország NATO- és V4-kötelékben is ellátja más országok légtérrendészeti feladatait, így a balti országok mellett Szlovénia és Szlovákia légterének védelmében is részt vesznek a magyar Gripenek, erősítve ezzel Európa biztonságát. A légi szállítási, továbbá a helikopterképesség fejlesztése szintén kiemelten fontos a magyar haderő számára, hazai és nemzetközi környezetben egyaránt - írták.



A tájékoztatás szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: "az érintett állomány kiképzettsége új szintre lépett, legtöbbjük már rendelkezik a Combat Ready, azaz a harckész minősítéssel".

A HM tájékoztatása szerint a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár személyi állományába tartozó, JAS-39 Gripen többcélú vadászgép, az Airbus A319 közepes hatótávolságú szállító repülőgép, valamint a Dassault Falcon 7-X nagy hatótávolságú futár és közepes szállító repülőgép pilótái havonta bruttó kétmillió és hárommillió forint körüli kiemelt illetményt kapnak.



A szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár személyi állományába tartozó, az Airbus H145M könnyű, többcélú helikopter, az Airbus H225M helikopter, az Mi-24 harci helikopter, az AS-350 kiképző helikopter, valamint a Zlin kiképző repülőgép pilótái havonta bruttó két és fél millió forint körüli összegű kiemelt illetményben részesülnek - írták.



Emlékeztettek arra: a Magyar Honvédség katonái márciusban kapják meg az átlagosan 11 százalékkal megemelt illetményüket, a béremelés számukra januárig visszamenőleges. A kormány kétlépcsős, jelentős mértékű illetményemelésének első üteme 2022 szeptemberében valósult meg, annak mértéke átlagosan 26,4 százalék volt.



Idén a legénységnél átlagosan 12 százalékos, az altiszti állomány esetében átlagosan 11 százalékos, a tisztek esetében átlagosan 10 százalékos illetményfejlesztés valósul meg - írták.