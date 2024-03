Szakképzés

KIM: gyakorlatorientáltabb a magyar szakképzés az OECD-átlaghoz képest

Az idei jelentés kiemelte: a duális szakképzésben a vállalatok iskolaként működnek és finanszírozást a szakképzési munkaszerződéses tanulók után kapnak. 2024.03.10 12:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szakképzés gyakorlatorientáltabb az OECD-átlaghoz képest. A most megjelent országjelentés elismerően szól a megújult magyar szakképzési rendszerről, kiemelve a gyakorlatorientáltságot és a képzéseket követő gyors elhelyezkedési rátát - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szombaton az MTI-vel.



A szaktárca közleménye ismerteti, hogy megjelent a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2024-es jelentése Magyarország gazdaságáról. Az országtanulmány elismeri, hogy a korábbi, szakképzésre vonatkozó ajánlással kapcsolatban előrelépés történt. A 2021-es ajánlás lényege az volt, hogy a szakképző intézmények finanszírozását Magyarország kösse közvetlenül össze a duális képzéssel, és csak abban az esetben indítson bármely szakképzést, amennyiben a tanuló munka alapú tanulási, azaz duális képzőhelynél szakképzési munkaszerződéssel rendelkezik. Az OECD idei jelentése kiemelte: a duális szakképzésben a vállalatok iskolaként működnek és finanszírozást a szakképzési munkaszerződéses tanulók után kapnak - írták.



Az anyag elismerően mutatja be, hogy a szakképzésben tanulók rendkívül magas aránya - és ez szignifikánsan magasabb, mint a 45 százalékos OECD-átlag - vesz részt duális, munka alapú tanulásban. Kiemeli továbbá, hogy a felső középfokú szakképzésben végzettek foglalkoztatási rátája kiemelkedően magas, magasabb, mint az általános felső középfokon, azaz gimnáziumokban végzetteké. Az országtanulmány ajánlásként fogalmazza meg, hogy a szakképzési programok a jelenleginél szélesebb körből biztosítsanak továbblépést a felsőoktatásba. A kormány intézkedései ezzel teljes összhangban vannak, a bevezetett okleveles technikus képzés és az előzetes hallgatói jogviszony is mind ezt szolgálják - ismerteti a KIM.



Az OECD célja a tagállamok sikeres szakpolitikáinak támogatása a legjobb gyakorlatok összegyűjtésével, rendszeres előrejelzések, statisztikák, elemzések készítésével és publikálásával. A szervezet minden tagállamáról rendszeresen készít gazdasági országtanulmányt, amely átfogó, objektív képet kíván adni a gazdasági és strukturális folyamatokról, egyúttal nem kötelező érvényű ajánlásokat fogalmaz meg a gazdaságpolitikákat érintően - áll a közleményben.