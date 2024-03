USA

Orbán Balázs: Magyarországnak sok barátja van az Egyesült Államokban

Orbán Viktor miniszterelnök találkozója Donald Trump volt amerikai elnökkel és a Republikánus Párt jelenlegi elnökaspiránsával azt bizonyítja, hogy Magyarországnak sok barátja van az Egyesült Államokban - mondta a kormányfő politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Orbán Balázs az Amerikai Egyesült Államokban folytatott tárgyalásról azt mondta: nagy megtiszteltetés volt, hogy a korábbi amerikai elnök és a Republikánus Párt elnökaspiránsa a saját otthonában fogadta a magyar delegációt, amely nagyon baráti fogadtatásban részesült. A találkozó legfontosabb üzenete, hogy "amíg Donald Trumpnak hívták az Egyesült Államok elnökét, addig a világ számos pontján (...) béke volt" - tette hozzá.



Közölte: Donald Trump olyan politikát folytatott, amelynek idején béke volt a Közel-Keleten és Ukrajnában is. Amióta nem ő vezeti az Amerikai Egyesült Államokat, azóta sajnos ezeken a területeken nagyon rossz a helyzet, Ukrajnában több mint két éve tart a véres háború - jegyezte meg a politikus.



A magyar kormány álláspontja kezdettől fogva az, hogy minél előbb tűzszünetre, tárgyalásokra és diplomáciai megoldásra van szükség, de "sajnos a liberális amerikai adminisztráció és Biden elnök ezt máshogy gondolja" - mondta.



Természetesen az amerikai választópolgárok szabadon, befolyásmentesen döntenek arról, hogy ki lesz a következő elnök, de mi azt gondoljuk, hogy "a világnak, Európának és benne Magyarországnak is az lenne a legjobb, ha Donald Trump visszatérne és békét teremtene" - fogalmazott Orbán Balázs.



Kifejtette: ennek a konfliktusnak amerikai-orosz tárgyalások tudnak véget vetni, természetesen az ukránok és az európaiak, illetve szükség szerint egyéb harmadik szereplő bevonásával, de valójában az amerikai hozzáállás a meghatározó ebben a kérdésben.







Donald Trump is a saját kampányrendezvényein arról beszél, hogy az Egyesült Államok végtelen háborúkat indít, de nincs stratégiája arra, hogyan tudja ezeket a konfliktusokat lezárni, egyre nő a nukleáris konfrontálódás veszélye, amit mindenki szeretne elkerülni, és valamit radikálisan másképp kellene csinálni az Amerikai Egyesült Államok részéről - idézte fel a miniszterelnök politikai igazgatója.



"Mi is azt gondoljuk, hogy tárgyalni kellene az oroszokkal, illetve először tűzszünetről megállapodni, és a tűzszünet adta lehetőséget arra használni, hogy hosszú távon, hosszú évtizedekre a Nyugat, a NATO és az Oroszország közötti biztonsági viszony rendeződjön" - közölte.



Hangsúlyozta, ez nem lesz könnyű tárgyalási folyamat, "de minél előbb kezdünk bele, annál több emberéletet tudunk megmenteni", illetőleg annál inkább visszaszorítható egy nagyon komoly negatív fordulat esélye a frontvonalon.



Orbán Balázs arra is kitért: a Biden-adminisztráció részéről "ideológiai ellenségeskedést" tapasztalnak annak ellenére, hogy Magyarország jó NATO-szövetséges, azon kevés ország egyike, amely tavaly és idén is bőven két százalék föl

A politikus szerint a demokratákhoz köthető körök finanszírozzák a magyar baloldalt, a kormány politikai ellenfeleit.



"Ki kell mondani világosan: egyet nem értés van a jelenlegi liberális adminisztráció meg a magyar kormány és a magyar emberek véleménye között" - mondta, jelezve, ezen változtatni szeretnének.



Úgy tűnik, a Republikánus Pártban "többen is modellként és fontos európai szövetségesként tekintenek Magyarországra" - jelentette ki.



A politikai igazgató hozzátette: Európa nem engedheti meg magának, hogy elzárkózik egy közvélemény-kutatásokat vezető volt elnöktől hét hónappal a választások előtt. Egyszerűen túl nagy a tét, legalábbis Magyarország ezt semmiképpen nem engedheti meg magának - közölte Orbán Balázs.



Szerinte Európának tárgyalnia kell az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeni vezetőivel. Minden diplomáciai fórumon arra tesznek erőfeszítéseket - mondta -, hogy a résztvevőket meggyőzzék arról, a nyugati világ számára ez a konfliktus semmilyen hasznot nem hajt, viszont rengeteg veszéllyel járhat.



Kijelentette: bármilyen nyomásgyakorlást próbálnak kifejteni velünk szemben, Magyarország nem fogja hagyni belesodorni magát ebbe a háborúba.



Egyre több nyugati politikus szólal fel a béke mellett, ők is felbátorodnak Donald Trump ezzel kapcsolatos állásfoglalásain, és a béketeremtők tábora napról napra növekedni fog, ez minden magyar ember érdeke - jegyezte meg.



Orbán Balázs arról is beszámolt, egy nappal a Donald Trumppal való találkozó előtt Washingtonban a nagy presztizsű konzervatív Heritage Alapítvány által szervezett konferencián és kerekasztal-beszélgetésen arról beszéltek, hogy a Magyarországon az elmúlt 14 évben "kikísérletezett és működőképesnek bizonyult" konzervatív politika valamennyi ország számára példaként szolgálhat.



Ez a fajta együttműködés és kölcsönös figyelem rendkívüli módon kitágítja a magyar külpolitika mozgásterét, és számos jövőbeni együttműködésnek ágyaz meg - emelte ki Orbán Balázs, hozzátéve: ha visszatér a republikánus adminisztráció, akkor újabb lendületet kívánnak adni a magyar-amerikai kapcsolatoknak, kiküszöbölendő a Biden-kormány elmúlt évekbeli hátrányos politikáját.