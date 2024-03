Családpolitika

Hivatalos: újabb otthonfelújítási program indul

Várhatóan már az év első félévében megszületik az új, államilag támogatott Otthon Felújítási Programról szóló szabályozás, ami a nyár elején el is indulhat - vette észre a money.hu a Kormány első féléves jogalkotási tervezetében. A tervek szerint lakossági energiakorszerűsítésre lehet majd igényelni a támogatást. 2024.03.10 11:01 ma.hu

A money.hu szakértői várakozásainak megfelelően hivatalosan is megjelent az új lakáskorszerűsítési állami támogatás a kormány 2024 első féléves jogalkotási munkatervében. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Otthon Felújítási Program várhatóan a nyár elején elindul, de a kihirdetése ennél hamarabb, már tavasszal megtörténhet.



A money.hu korábbi értesüléseivel összhangban a jogalkotási tervből az is kiderült, hogy a program keretében a lakóingatlanok energetikai korszerűsítését lehet majd elvégezni.



Egyelőre pontos részletek még nem ismertek a programról, de a money.hu információi szerint a korábbi otthonfelújítási támogatásnál jóval szélesebb körben lesz elérhető. Várhatóan nem csak azok az ingatlantulajdonosok vehetnek részt a programban, akik gyermeket nevelnek, hanem azok számára is nyitva áll a lehetőség, akik nem vállalnak vagy nincs gyermekük. Ezt támasztja alá az is, hogy a jogalkotási tervezetben az Otthon Felújítási Programról szóló jogszabály a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, nem pedig az otthonteremtési támogatások (például a CSOK, CSOK Plusz) jogszabályi feltételeit is megalkotó Kulturális és Innovációs tárcához.