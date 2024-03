Tűzeset

Tűz a visegrádi Hotel Silvanusban - jelentős a kár, megvan mi okozhatta a tüzet

Jelentős kárt okozott a visegrádi Hotel Silvanusban keletkezett szombati tűz - közölte a szálloda igazgatója az MTI megkeresésére, hozzátéve: véleménye szerint a könnyűszerkezetes tetőt ki kell cserélni.



Pintér Róbert telefonon elmondta: a 151 szobával működő hotelnek mintegy kétszáz vendége volt - 143 szobát adtak ki -, amikor szombat délelőtt kigyulladt a negyedik emelet, ahol kizárólag szobák vannak.



A vendégek elhelyezése folyamatban van, de többségük egyelőre a környező épületekben és a Fellegvár parkolójában biztosított melegedőbuszokban vár - tette hozzá, jelezve: csupán néhány vendég kért áthelyezést, amelyre a környező szállodákban van lehetőség.



Beszámolt arról, hogy egy nemzetközi konferenciát, amelyet a hétvégén tartottak volna a hotelben, Budapestre helyeznek át.



Pintér Róbert elmondta azt is, hogy az újjáépítés elkezdődött.



Kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán van tapasztalatuk abban, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan menedzseljék a helyzetet.



A meglévő foglalásokkal kapcsolatban közölte, sok megkeresést kapnak; mindenki maga döntheti el, hogy elmegy a szállodába, vagy nem.



A jövőbeni foglalási lehetőségek megnyitása a "következő hetek válasza" és annak is a függvénye, hogy a szombati és a vasárnapi felmérések milyen eredményre vezetnek - fogalmazott az igazgató.



Pintér Róbert korábban azt mondta, hogy valószínűleg elektromos probléma okozta a tüzet. Hangsúlyozta: a vendégek és az alkalmazottak a tűzeset idején biztonságban voltak, senki sem sérült meg.



Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője szombat délután elmondta, hogy jelenleg az utómunkálatokat végzik a hotelben, ahol tűzvizsgálatot is tartanak.



Az Útinform tájékoztatása szerint a hotelhez vezető Panoráma út továbbra is le van zárva, kerülni a 11-es úton lehet.

Kattintson a fotóra és nézze meg a többi képet! >>>