Közlekedés

Továbbra sincs bérmegállapodás a pécsi Tüke Busz Zrt. és a sztrájkot szervező szakszervezet között

A pécsi Tüke Busz Zrt. vezetése az általa javasolt és végrehajtott 18,5 százalékos bér- és keresetfejlesztés szerint kötne bérmegállapodást az idei évre az érdekképviselettel. A szakszervezet 25 százalékos emelést akar elérni és újabb nyomásgyakorlást helyezett kilátásba - közölték a felek a héten négy napon át zajló sztrájk után, pénteken.



A pécsi közösségi közlekedési feladatokat ellátó, önkormányzati tulajdonú Tüke Busz Zrt. pénteken azt követően adott ki közleményt, hogy eredménytelen volt az idei harmadik - hétfőtől csütörtökig zajló - sztrájk is, amelyet a sofőrök többségét tömörítő Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) hirdetett meg.



A Tüke Busz közleményében azt írta, hogy a sofőrállományának "jelentős többsége" a sztrájk napjain is dolgozott, így a buszok az elégséges szolgáltatást meghaladó menetrend szerint közlekedtek: a sztrájkkal érintett négy napon a normál menetrendben 1884 járat közlekedett volna, ezzel együtt hétfőn 1804, kedden 1574, szerdán 1564, csütörtökön 1576 járat indult.



Az érdekképviselet a kezdeti 25 százalékos alapbéremelési követelését az elmúlt hónapokban 20-ra csökkentette. Február végén a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója saját hatáskörben úgy döntött, hogy a korábbi tárgyalásokon az általa bejelentettnél valamivel magasabb, de még mindig csak 18,5 százalékos azonnali és 2024 januárig visszamenőleges alapórabér-emelést hajt végre.



Dobi István, a SZAKSZ elnöke a szakszervezet közösségi oldalán a cég pénteki közleményének kiadását követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tüke-sofőrök több mint hetven százaléka támogatja a SZAKSZ bérharcát és a "munkabeszüntetést érintő járatok hatvan százaléka nem indult el" a sztrájk négy napja alatt.



Az elnök szerint az autóbuszvezetők jelentős többsége egyetértett a SZAKSZ bérfejlesztési követelésével, és emlékeztetett egy nappal korábbi bejelentésére, miszerint mostantól nem a 20, hanem 25 százalékos, tehát további 6,5 százalékos alapbéremelés elérése a cél.



Dobi István korábban jelezte: azért állítják vissza eredeti követelésüket, mert a cég vezetése a legutóbbi sztrájk ideje alatt nem is tárgyalt a szakszervezettel. Ha ez a továbbiakban is így marad és nem lesz megegyezés, abban az esetben nem kizárt, hogy még az önkormányzati választások előtt újabb nyomást gyakorolnak a tulajdonosra, illetve a munkáltatóra - húzta alá az elnök a bejegyzésében.



Az éves átlagban 387 alkalmazottat, ezen belül 238 autóbusz-vezetőt foglalkoztató Tüke Busz 100 százalékos önkormányzati tulajdonú cég, amely 160 - zömében gázolaj, kisebb részt elektromos hajtású - járművel látja el a közösségi közlekedési feladatokat Pécsen.



A társaság nettó árbevétele 2022-ben 2,5 milliárd forint, adózott eredménye 13 millió forint volt.