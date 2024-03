Oktatás

Pölöskei Gáborné: 96 milliárd forintból fejlesztik a szakképző intézményeket

A Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos fejlesztése révén négy iskola újulhat meg, elsősorban energetikailag és az eszközfejlesztések mellett tanműhelyek is megújulnak. 2024.03.08 18:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országosan 96 milliárd forint áll rendelkezésre a szakképző intézmények infrastruktúra- és eszközfejlesztésére - ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára pénteken Sopronban.



A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) támogatásával 3,6 milliárd forintot fordítanak a Soproni Szakképzési Centrum több intézményére. Pölöskei Gáborné a fejlesztés nyitó rendezvényén emlékeztetett, hogy négy éve indult a szakképzés átalakítása.



A cél, hogy a szakképző intézmények minőségi, képzett munkaerőt adjanak Magyarországnak és olyan megélhetési lehetőséget az ide járóknak, amelyre a fiataloknak érdemes egzisztenciát és karriert építeni - emelte ki.



A helyettes államtitkár felidézte, hogy három lábra helyzeték a szakképzés átalakítását. Az egyik a humánerőforrás-fejlesztés, ami az oktatók bérfejlesztését és a színvonalas minőségű továbbképzés lehetőségének hozzáférését és támogatását jelenti.



Az elmúlt majdnem négy év alatt közel megduplázódott az oktatók fizetése, a továbbképzéseknél pedig olyan tanfolyamokra van lehetőség, amely alkalmat teremt arra, hogy be tudják vezetni az iskolákban a minőségbiztosítást - mondta.



Hozzátette: a második láb, hogy olyat és úgy tanítsanak a diákoknak, ami modern, újszerű és korszerű. A környezet, a technika és a technológia folyamatosan változik, a tanulók érdeklődését pedig a projektoktatással fel lehet kelteni.



A harmadik láb a 21. századi tanítási környezet kialakítása, ami támogatja az oktatók munkáját és a diákok tanulását - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a 21. századi intézmény-fejlesztési program pilot programja négy éve indult, "komoly milliárdokkal támogatta a kormány" Miskolcon és Győrben az intézményfejlesztésket.

A 96 milliárd forintot felölelő infrastrukturális- és eszközfejlesztés a szakképző iskoláknak "nagyon nagy lépés" - emelte ki Pölöskei Gáborné.



A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos fejlesztése révén négy iskola újulhat meg, elsősorban energetikailag és az eszközfejlesztések mellett tanműhelyek is megújulnak.



Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a fejlesztéseknél fontos cél, hogy funkcionális, gazdaságossági, üzemeltethetőségi és esztétikai szempontból is hasznosak legyenek. A fejlesztések tervezésénél az elvárás az, hogy ne az adott pillanati, hanem a néhány évvel későbbi állapot szerinti legjobbat alkossák meg, úgy, hogy az jól illeszkedjen a környezetbe, a település képébe.



Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy az elmúlt években az egyházi fenntartású intézményeket is beleértve több mint tízmilliárd forintból újult meg Sopron oktatási infrastruktúrája, a bölcsődei ellátástól kezdve.



Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz-KDNP) polgármestere azt emelte ki, hogy a Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos fejlesztése meghatározó a városban.



Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy új eszközöket szereznek be a Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban, a Handler Nándor Technikumban, a Vendéglátó, Kereskedelmi Technikumban és a Hunyadi János Technikumban.



Felújítják és energetikailag korszerűsítik a Vas- és Villamosipari Technikum épületét és bővítik a tanműhelyet. A Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégiumban a kollégium konyha-éttermét újítják fel, a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium épületét 842 négyzetméterrel bővítik, a Kossuth Lajos Szakképző Iskolában pedig egy új épületet építenek, amely a taműhelynek és tanteremnek is helyet ad.