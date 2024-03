Ítélet

Rendőrgyilkosság - Kényszergyógykezelést rendelt el a Fővárosi Törvényszék

A több emberen, hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérlete alól felmentette, és kényszergyógykezelését rendelte el pénteken a Fővárosi Törvényszék annak a férfinak, aki tavaly januárban halálra késelt egy vele szemben intézkedő rendőrt Újbudán, és másik kettőt is megsebesített.



A bíróság a vádirattal egyezően állapította meg, hogy Sz. Szilárd a bűncselekmény idején és jelenleg is kóros elmeállapotban szenved. Az ítélet indokolásában egyebek mellett elhangzott, hogy a vádlott esetében a bűnismétlés veszélye fennáll, ezért indokolt a kényszergyógykezelése.



A törvényszék a kényszergyógykezelést határozatlan időre rendeli el. Az eljárást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakemberei felügyelik, hathavonta jelentést írnak a férfiről, de a felülvizsgálat nem jelenti automatikusan a szabadulását - hívta fel a figyelmet a bíró.



Szabó Judit hangsúlyozta: nem fogadható el a vádlott védekezése, miszerint önvédelemből szúrt a késével; az elhunyt rendőr sérüléseinek helye, száma, jellege mind arra utal, hogy Sz. Szilárd szándéka az emberölés volt. Ezt támasztotta alá azoknak a rendőröknek a vallomása is, akik részt vettek a tragédiához vezető dulakodásban - részletezte a bíró.



A büntetőügyben nyilatkozó igazságügyi szakértők megállapították, hogy a férfi paranoid kórképet mutat, nagy mértékben személyiségzavaros, állandóan gyanakvó, ami felveti a bűnismétlés veszélyét is.



Sz. Szilárd az intézkedésben részt vevő másik két rendőrt is megsebesítette, ami ugyancsak alátámasztja, hogy szándéka az emberölés volt - hangzott el a bíróságon.



A férfi tavaly január 12-én a XI. kerületi Lecke utca egyik társasházában betörte az egyik szomszédja ajtaját, mert úgy gondolta, hogy a nő veszélyben van. Sz. Szilárd később maga hívta ki a rendőröket, majd azok kiérkezésekor zavartan viselkedett. A járőrök észrevették, hogy a férfinél kés van, ezért meg akarták bilincselni, de ellenállt, dulakodás alakult ki; a vádlott ekkor szúrta meg a 29 éves Baumann Péter főtörzsőrmestert, aki később a kórházban meghalt.



A késelés után Sz. Szilárd megpróbált elmenekülni a helyszínről, majd az őt üldöző rendőrök egyike - figyelmeztető lövés után - lábon lőtte a Fehérvári út egyik villamosmegállójában. A rendőrségi vizsgálat eredményével a bíróság is egyetértett, és megállapította, hogy a járőrök intézkedése szakszerű volt.



A határozat jogerős, azt az ügyész, Sz. Szilárd és a védelem is tudomásul vette.