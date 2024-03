Természetvédelem

Másfél tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Tisza árteréből

Másfél tonna hulladéktól tisztították meg a Tisza árterét a hagyományos tavaszi folyótakarítási akciójuk során a PET Kupa Egyesület csapattagjai Vásárosnamény közelében - közölte az egyesület pénteken az MTI-vel.



A környezetvédők idén a folyó tiszaszalkai kanyarulatában lévő ártéri erdőben gyűjtötték a szemetet két napig, kutatási céllal pedig egy körülhatárolt mintaterület szennyezettségét is felmérték, ahol harmincöt kategóriába sorolva történt meg a folyami hulladékok összegyűjtése - olvasható a közleményben.



A negyedik alkalommal megszervezett, az Energiaügyi Minisztérium támogatásával megvalósult folyótisztító akcióban évenként mintegy egy tonnányi szennyező anyagot gyűjtöttek össze a területről, idén azonban rekord mennyiségű, 1,5 tonna hulladéktól szabadították meg a kanyarulat egy folyamkilométeres szakaszát, néhol a folyótól több mint száz méter távolságra is.



Az összegyűjtött szemét csaknem kilencven százaléka PET-palack, de a területen hatvan kilogramm üveget is találtak az önkéntesek. Az újrahasznosítható hulladékot bebálázták, az olajjal, festékkel, vagy más anyaggal szennyezett hulladékok kommunális zsákokba kerültek.



A közlemény szerint a 2018-ban kutatási céllal létrehozott, 250 négyzetméteres mintaterületen hat éve több mint háromezer darab hulladékot találtak az önkéntesek; ezek legnagyobb arányban fél literesnél nagyobb űrtartalmú PET-palackok és kisebb méretű polisztirol darabok voltak. Idén 722 darab szemetet találtak a mintaterületen, ezek nagyobb része már polisztirol volt, a palackokból most kevesebb feküdt a kijelölt, Natura 2000-es besorolású, ártéri természetvédelmi területen.



A PET Kupa Egyesület a kutatási program folytatását tervezi, így néhány év múlva konkrét következtetéseket lehet majd levonni az ártéri terület szennyeződésének mechanizmusáról és összefüggéseiről - közölték.