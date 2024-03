Súlyos beteg alkotmányjogász

Karsai Dániel testvére: "Sajnos nincs mit tagadni, Dani állapota folyamatosan romlik"

A magánszférája eltűnt - erről posztolt videót Karsai Dániel, az ALS betegségben szenvedő alkotmányjogász. 2024.03.07 19:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Végtagjait már nem tudja mozgatni, így a legszemélyesebb üzeneteit is más olvassa fel és válaszolja meg helyette. Néhány hete kapott egy speciális fejpántot, amivel részben újra tudja nyomkodni a tabletjét. Testvére, Karsai Péter úgy fogalmazott: őt is nagyon megrázta a videó. Közben a Karsai Dániel által indított emberi jogi per egy fontos szakasza lezárult, és most már az ítélet megfogalmazása kezdődik el - mondta az ügyvédje. Ítélethirdetés májusra várható.