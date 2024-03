Gyermekvédelem

Tíz, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal állhat munkába a rendőrségnél

A programot négy hónappal ezelőtt indították útjára annak érdekében, hogy segítsék a gyermekvédelmi szakellátásban felnőtt fiatalok életét, pályaválasztását és munkához juttassák őket.

Tíz, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal állhat munkába a rendőrségnél az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Belügyminisztérium által indított Apponyi Franciska Jövőműhely Program együttműködése keretében - jelentették be csütörtökön Budapesten.



Fülöp Attila, a belügyi tárca gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: a programot négy hónappal ezelőtt indították útjára annak érdekében, hogy segítsék a gyermekvédelmi szakellátásban felnőtt fiatalok életét, pályaválasztását és munkához juttassák őket.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az elmúlt időszak képzéseinek, illetve az ORFK által biztosított mentorok segítségének köszönhetően elindították tíz fiatal életútját, vagyis kinyitották a gyermekvédelem kapuját - fogalmazott az államtitkár.



Közlése szerint a program folytatásaképpen további munkáltatókkal, havonta átlagban egy foglalkoztatóval kívánnak szerződést kötni; olyan foglalkoztatókkal, amelyek készek kinyitni a saját kapujukat a gyermekvédelemben felnőtt fiatalok előtt. Fülöp Attila példaként említette, hogy már sikerült együttműködési megállapodást kötni az OTP-vel és az OPUS GLOBAL-lal is.



Pozsgai Zsolt, az ORFK személyügyi helyettes vezetője hangsúlyozta, hogy a rendőrség elsőként csatlakozott a programhoz.



Elmondta, a rendőrség 50 ezer alkalmazottjával az ország egyik legnagyobb munkáltatója, így számos lehetőséget tud kínálni a gyermekvédelemben felnőtt fiatalok számára: rendőrré is válhatnak, de fegyveres biztonsági őrök, határvadászok vagy közalkalmazotti státuszú munkavállalók is lehetnek.



A novemberben indult képzések nyomán hét fiatal a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál helyezkedhet el, további három a Csongrád-Csanád, a Hajdú-Bihar és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál kaphat állást - sorolta.



Reményeik szerint a fiatalok gyökeret eresztenek a rendőri szervezeteknél - mondta a vezérőrnagy.



A sajtótájékoztató végén emléklapot vehettek át a programban részt vevő fiatalok.