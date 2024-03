Voks 24

Közös polgármesterjelöltet állít a DK, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd Szigetszentmiklóson

Közös polgármesterjelöltet állít Szigetszentmiklóson a DK, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd Kocsis Évának, a DK választókerületi elnökének személyében - jelentették be csütörtöki, a településen tartott, de online is közvetített sajtótájékoztatójukon a négy párt politikusai.



Az eseményen Kocsis Éva arról beszélt, hogy Szigetszentmiklóson 2019-ben ellenzéki győzelem született, azonban jelenleg "nem azok vezetik a várost, akik erre akkor felhatalmazást kaptak". Magyarázatként úgy fogalmazott, hogy "2022-ben Nagy János polgármester formálisan is összeborult a Fidesszel, az ellenzékieket kiszorította az önkormányzati kulcspozíciókból".



Kijelentette, azért vállalta a felkérést, hogy "ezt a fajta politikai tisztességtelenséget ki tudjuk innen szorítani".



Kocsis Éva beszédében problémának nevezte, hogy vannak olyan városrészek, ahol "méltatlan körülmények között élnek emberek". A közlekedésfejlesztésről a politikus azt mondta, szeretné, ha a települést visszakapcsolnák az agglomerációs vérkeringésbe.



Végül hangsúlyozta, hogy várják az összefogásba a Momentumot és abban reménykedik, hogy ez az összefogás, akár egy előválasztás révén, de meg fog valósulni.



Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy Szigetszentmiklósnak változásra van szüksége, Kocsis Éva pedig nemcsak szaktudással és helyismerettel, hanem megfelelő erővel, határozottsággal, elszántsággal és tisztességgel is rendelkezik ahhoz, hogy változtasson.



Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke úgy látta, ha megválasztják Kocsis Évát, akkor nem fordulhat elő, hogy "az emberek feje felett környezetszennyező beruházásokat hoznak ide".



Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető társelnöke örömének adott hangot, hogy nőként egy női politikust ajánlhat. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a nők nagyon is rátermettek arra, hogy nemcsak az országot, de a településeket is irányítsák - fogalmazott.



Korózs Lajos, az MSZP alelnöke Kocsis Évát egy sokoldalúan képzett, intelligens és művelt nőnek írta le, aki korán bizonyította, hogy "jól lát a politikusi pályán". A parlamenti képviselő az ellenzéki összefogásról megjegyezte, az MSZP már évek óta a közös indulást tartja a siker egyik zálogának.