A DK ötszázmilliárd forintot csoportosítana át a büdzsében gyermekvédelemre

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy az idei költségvetésben csoportosítsanak át ötszázmilliárd forintot gyermekvédelemre - közölte Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP-képviselője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Dobrev Klára elmondta, hogy az összegből százmilliárd forintot költenének a gyermekvédelmi intézmények és a nevelőszülői hálózat megerősítésére, valamint a bentlakásos intézmények felújítására, fenntartására.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A politikus hozzátette, hogy 93 milliárd forintot az önkormányzatoknak utalnának, amit azok a jelzőrendszerekre, illetve a gyermekjóléti és családsegítői szolgálatokra fordíthatnának.



Rámutatott, hogy sok gyerek a családja rossz anyagi helyzete miatt kerül be a gyermekvédelmi intézményrendszerbe. A DK ezért továbbra is kezdeményezi a családi pótlék megduplázását, ami 307 milliárd forint plusz forrást igényel - hangsúlyozta Dobrev Klára.



A DK árnyék-miniszterelnöke közölte: a gyermekekkel foglalkozó intézményekben megfelelő számú segítő szakemberre van szükség, akiknek tisztességes bért kell adni. Szerinte a panaszokat helyben kellene kezelni, méghozzá azonnal és hatékonyan.



Dobrev Klára emlékeztetett, a DK szeretné elérni, hogy a pedofília mellett annak segítése is számítson európai bűncselekménynek.



Javasolta, hogy a gyermekjogok védelmére nevezzenek ki önálló ombudsmant, emellett állami és egyházi forrásokból áldozatvédelmi kárpótlási alap létrehozását szorgalmazta.