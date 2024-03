Diplomácia

Szijjártó Péter: megbukott a liberális mainstream terve, nem sikerült kizáratni Donald Trumpot a versenyből

Megbukott a liberális mainstream mesterterve az Egyesült Államokban, így nem sikerült kizáratni az előválasztási küzdelemből az esélyes Donald Trumpot, aki a szuperkeddi fordulón is elsöprő győzelmet aratott - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.



A tárcavezető a boszniai kollégájával, Elmedin Konakoviccsal közös sajtóértekezletén újságírói kérdésre reagálva üdvözölte, hogy az Egyesült Államokban "csúnyán kudarcot vallott a liberális mainstreamnek a mesterterve, hogy az esélyes, nem liberális jelöltet kiütik egyáltalán a versenyzésből", és az amerikai legfelsőbb bíróság döntése nyomán a Demokrata Pártnak demokratikus küzdelemben kell megméretnie magát Donald Trumppal szemben.



"Ez szerintem a jogállamiság szempontjából nagyon fontos győzelem, és én nagyon hiányoltam azokat a brüsszeli nyilatkozatokat, amelyek arról szóltak volna, hogy a jogállamiságot és az európai értékeket - amelyeket univerzálisnak tekintünk - milyen mértékben sértette az, hogy egyes amerikai államokban egy tisztségviselő dönthetett arról, hogy ki indulhat az előválasztáson vagy magán az elnökválasztáson, és ki nem" - mondta.



"Na, de ez az ő dolguk, hogyha az amerikaiaknak ez így jó, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Az viszont biztos, hogy mi mindig tiszteletben tartottuk más országok polgárainak döntéseit saját vezetőik kilétére nézvést. Így van ez természetesen az Egyesült Államok vonatkozásában is" - tette hozzá.



Szijjártó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig Magyarországnak az a tapasztalata, hogy Donald Trump hivatali ideje alatt volt valaha a legjobb a viszonyrendszer a két ország között.



"És mi azt szeretnénk, hogyha újra minden idők legjobb politikai kapcsolatrendszere lenne az Egyesült Államok és Magyarország között. Mi erre az elmúlt négy esztendőben is nyitottak voltunk, és ez volt a szándékunk, de ez nem találkozott hasonló szándékkal az óceán túlpartjáról. Mi ezt megértettük, tiszteletben tartottuk, és ennek megfelelően navigáltuk a külpolitikánknak ezt a részét" - jelentette ki.



"Nyilvánvalóan az az érdekünk, hogy újra adottak legyenek a feltételek az amerikai-magyar kapcsolatok magas dimenzióba léptetéséhez. Ehhez pedig, azt gondolom, Donald Trump megválasztásán keresztül vezet az út" - vélekedett.



A miniszter az Ukrajnának juttatott európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy minden európai adófizetőnek joga van tudni, hogy hova kerül a pénze, és azt mire használják fel.



"És ezt minden alkalommal, amikor az Európai Unió úgy döntött, hogy Ukrajnának valamifajta pénzügyi támogatást nyújt, mi világosan kifejtettük (.) Tehát igenis jogunk van tudni, hogy az Ukrajnába küldött forrásokat eddig hogyan és mire használták fel" - mondta.