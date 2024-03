Ínyencség

Igazi sonkakülönlegességgel jelenik meg a piacon az idén 111. évi jubileumát ünneplő Pápai Hús

Alapításának 111 éves évfordulóján egy igazi különlegességgel jelenik meg a Pápai Hús Kft. A húsvét előtt boltokba kerülő, limitált kiadású, legfinomabb válogatott alapanyagokból készülő Sonkarikumok minden darabját pontosan 111 napig, vagyis csaknem 4 hónapig érlelik. A három féle ízvilágban készülő termékcsalád egy igazán rendkívüli változatot is felvonultat. A húsipari társaság ugyanis a Tokaji Gróf Degenfeld Szőlőbirtokkal együttműködve egy olyan tételt is készít, amelynek érleléséhez a borászat Szamorodniját használják fel.



„A Sonkarikumokkal a különleges jubileumunkat is meg szeretnénk ünnepelni. A számmisztika szerint az 1-es az újrakezdés és a felfedezés szimbóluma. Termékfejlesztésünkkel pedig éppen azt szerettük volna tükrözni, hogy a hazai húsipar mindig megújulásra törekvő, újdonságokat kereső vállalata vagyunk. A Pápai Hús ráadásul a Consumer Panel Services legutolsó rendelkezésre álló, tavaly év végén készült felmérése szerint, az értékesített mennyiség alapján a feldolgozott termékeknél a bacon a főtt-füstölt húsok és a főtt sonka esetében is a legnagyobb piaci szereplő a brandek közül*. Így ki, ha nem mi jelennénk meg itthon egy ilyen igazán rendkívüli, prémium termékkel” – fejtette ki Szappanos Péter, a Pápai Hús Kft. ügyvezetője a termékcsalád Gróf Degenfeld Szőlőbirtokon tartott bemutatóján.

A sertésfrikandóból készülő különlegességhez sókeveréket és az említett Tokaji Szamorodnit is tartalmazó fűszeres pácot használnak. A bor karakteres íze és illata mellett a babérlevél, a csillagánizs, illetve a mustármag ad a sonkának rendkívüli, kiegyensúlyozott ízvilágot. A sonkamesternek köszönhetően a végeredmény egy kellemesen füstölt, a bor, valamint a felhasznált fűszerek jegyeit magán hordozó száraz érlelt sonka, amely méltán kap helyet a prémium sonkák között. A Sonkarikum termékcsalád másik két eleme a lágy fűszerekben érlelt, feketeborsos, borókabogyós, korianderes egzotikum és a karakteres fűszerezésű bazsalikomos, oregános, kakukkfüves sonkaínyencség.

"Felelősségteljes, de egyben örömteli feladat nap mint nap egy legendát készíteni Pápán. Márpedig a pápai sonka a magyar sertéstenyésztők és hentesek kiválóságának szimbóluma. A minőségi hazai sertéshús mellett a hentesmesterség generációkról generációkra öröklődő hagyománya tette a magyar vásárlók számára a legjobb sonka jelzőjévé a pápait. A Pápán készülő sonkákat hosszan érleljük, de még régebb óta érlelődik az a tudás, amit igyekszünk megőrizni és továbbadni a következő nemzedékeknek, hogy ők is azzal a büszkeséggel és örömmel kínálhassák" - hangsúlyozta Tarró Kálmán, a Pápai Hús sonkamestere.

“Már a szervezés közben is tapasztaltam, hogy sokakban felvetődik a kérdés, hogy miért mi ketten, miért a Pápai és a Gróf Degenfeld. Két fél között, ha együtt van nem hiányozhat a kapocs sem. A magyarázat egyszerű: a Pápai és a Gróf Degenfeld két történelmi Magyar brand. Egy különleges sonka különleges érlelést igényel. Bízunk benne, hogy a Gróf Degenfeld édes Szamorodniban 111 napig érlelt Pápai Sonkarikum el fogja nyerni a fogyasztók tetszését” – emelte ki Tóth Máté, a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok ügyvezetője.

2019-ben megvolt a jó irány

A Consumer Panel Services adatai egyébként visszaigazolják a vállalat 2019-es stratégiai döntését, amely révén három termékkört, a sonkát, a bacont, illetve ezek mellett a vegán készítményeket állították fókuszba. A fejlesztéseik is az ezekhez kötődő termelési folyamatok modernizálását célozták, melynek összege a társaságnál 2019 óta összesen 3,78 milliárd Ft volt. 5 éve egy több mint 2 milliárd forintos, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) segítségével megvalósított, beruházási folyamatba kezdett. Ennek eredményeként 26 féle új gépet állítottak üzembe, ami a gyártás, a szeletelés és a csomagolás területén is jelentős előrelépés volt. Így a kapacitást ugyanis a sonka és a füstölt árunál 40, míg a bacon esetében 30 százalékkal tudták növelni A fejlesztés be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 2019-hez képest 2023-ban - a három stratégiai termékcsoport értékesített volumenét tekintve 23%-kos előrelépést tudtak elérni. Egyébként a termékkörökön belül a szeletelt áru térnyerése igen erőteljes. Ezek forgalma ugyanis az említett időszakban - a három említett stratégiai területen tekintetében 65%-kal ugrott meg.



A fejlesztési folyamatnak már egy következő lépcsője, hogy a társaság 2023-ban megkezdte a csomagolásaihoz használt fekete fóliák, áttetsző és sokkal könnyebben újrahasznosítható változatokra cserélését. Ez a munka idén az első fél évben ér véget. Az átállásnak köszönhetően a Pápai Hús fóliafelhasználása éves szinten 4%-kal csökken. Mindemellett 2020-ban vegán termékcsaládot dobtak a piacra, amely szintén meghatározó része a cég fenntarthatósági törekvéseinek.

A piac előtt kell járni

Szappanos Péter kifejtette, hogy az élelmiszeripar és azon belül is a húsipar markáns átalakuláson megy keresztül az egész világon. A sikerhez új szemléletre, bátor döntésekre, új, a fogyasztók kíváncsiságát felkeltő termékekre van szükség. A társaság pedig éppen ebbe az irányba tett egy érdemi lépést a Sonkarikumokkal.



Az 1913-ban alapított pápai üzem tevékenységének része a füstölt és hőkezelt húskészítmények, sonka és szalonna előállítása, előhűtött és fagyasztott húsok készítése, valamint a sertésvágás, darabolás. A nagy hazai húsipari vállalat közül elsőként a Pápai az évtized elején vegán, húspótló termékek gyártását is megkezdte, sőt, a szektorban azóta is unikális jelleggel kínálnak a fogyasztók számára vegán, húshelyettesítő készítményeket. A vállalat mintegy 700 főt foglalkoztat, beszállítói révén pedig további 1800-2000 környékbeli embernek nyújt megélhetést.