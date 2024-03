Természetvédelem

Emelné a védett állatfajok egyedeinek eszmei értékét a Párbeszéd

Az egyedek eszmei értéke nagyon hosszú ideje változatlan, egy farkas vagy egy egerészölyv eszmei értéke pusztán 250 ezer, míg egy héjáé 50 ezer forint. 2024.03.02 07:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Javaslatot nyújt be a Párbeszéd - Zöldek társelnöke, országgyűlési képviselője, amelyben azt kéri az Országgyűléstől, hogy tegyen hatékonyabb lépéseket a védett fajok megőrzése érdekében, aminek egyik lépése, hogy az adott faj egyedének forintban kifejezett eszmei értékét megemeli.



Szabó Rebeka szombaton a Facebookon követhető online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nemrégiben megjelent hírek szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében razziát tartott a rendőrség, mert a gyanú szerint farkasokat lőhettek ki illegálisan vadászok. Ugyanakkor arról is rendszeresen lehet olvasni a sajtóban, hogy szándékosan megmérgezik a fokozottan védett ragadozó madarakat - mondta.



Ezért van szükség a védett állatok hatékonyabb védelmére, és ezért nyújtja be az Országgyűlésnek javaslatát.



Hozzátette, az egyedek eszmei értéke nagyon hosszú ideje változatlan, egy farkas vagy egy egerészölyv eszmei értéke pusztán 250 ezer, míg egy héjáé 50 ezer forint.



Eközben Szlovákiában forintra átszámítva egy farkas természetvédelmi értéke több mint egymillió, míg a kerecsensólyom nagyságrendileg húszmillió forint, ami hússzor több, mint itthon - jelezte.



A Párbeszéd felszólítja a kormányt arra, hogy vizsgálja meg a Büntető törvénykönyvben a természetkárosítás tényállását, és szigorítsa azt, illetve vizsgálja meg a természet védelméről szóló törvényt is, hogy hatékonyabban előzhesse meg a természetkárosítást - mondta a politikus.