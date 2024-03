Közlekedés

Megkezdődik az új liftek építése a tatabányai vasútállomáson

A kivitelezés időszaka alatt peronrészek is le lesznek zárva az utasforgalom elől a felüljáró lépcsőjétől Budapest irányába. 2024.03.02 06:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdődik az új liftek építése a tatabányai vasútállomáson - közölte a MÁV Zrt. A vasúttársaság beruházása nyomán várhatóan ez év végétől már Tatabányán is lépcsőzés nélkül el lehet eljutni a peronokhoz.



A hétfőn induló kivitelezés keretében három új lift épül a gyalogos felüljáróhoz kapcsolódva, kettő a peronok, egy pedig a P+R parkoló akadálymentes megközelítését biztosítja majd.



"A felvonók vandálbiztosak lesznek, a falak és az ajtó is részben üvegezett kivitelben készül. Tágas kialakításuknak köszönhetően kerékpár vagy babakocsi is elfér majd bennük. A beruházás a MÁV saját forrásából, mintegy 1 milliárd forintból valósul meg" - írták.



A közlemény szerint az előkészítő munkálatok hétfőn kezdődnek, ezért a Jedlik Ányos utcában átmeneti korlátozásokra kell számítani; a felüljáró és a peronok mindvégig használhatók lesznek, de kisebb időszakos kényelmetlenségek előfordulhatnak a következő hónapokban.



Hétfő reggel 8 órától lezárják a vasútállomás melletti parkolót. A lezárás csak a Konzum épülete mögötti, a Jedlik Ányos út vágányok felőli oldalán lévő 18 férőhelyes, gyeprácsos parkolóterületet érinti. Másnap félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani a Jedlik Ányos úton, de alapvetően a munkálatok ideje alatt is lehet majd közlekedni az utcában - áll a közleményben.



A kivitelezés időszaka alatt peronrészek is le lesznek zárva az utasforgalom elől a felüljáró lépcsőjétől Budapest irányába. Ehhez alkalmazkodva a vonatok megállási helyét kis mértékben módosítják hétfőn 22 órától.



A gyalogos-felüljárón szintén részleges korlátozásokra kell számítani a liftek építése és a felüljárón végzendő kisebb felújítási munkálatok miatt. Erről a vasúttársaság folyamatos tájékoztatást nyújt - írták a közleményben.