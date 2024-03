Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: márciusban érkezik a katonák visszamenőleges béremelése

Márciusban kapják meg az átlagosan 11 százalékkal megemelt illetményüket a katonák, a béremelés januárig visszamenőleges - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken.



A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristófot idézve azt írta: az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktus és az Európát sújtó migrációs hullám következtében a magyar katonákra továbbra is fokozott mértékben hárulnak Magyarország és a magyar emberek megvédésének feladatai.



Hozzátette, 2024-ben a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásai is szükségessé teszik, hogy tovább növeljék a katonák megbecsülését.



A miniszter tájékoztatása szerint 2024-ben átlagosan 11 százalékos emelésre számíthatnak a honvédek.



Emlékeztetett: a kétlépcsős, jelentős mértékű illetményemelés első üteme 2022 szeptemberében valósult meg, annak mértéke átlagosan 26,4 százalék volt. Idén a legénységnél átlagosan 12 százalékos, az altiszti állománynál átlagosan 11 százalékos, a tiszteknél átlagosan 10 százalékos illetményfejlesztés valósul meg - mondta a közlemény szerint a miniszter.



A jogalkotási feladatok végrehajtását követően hatályba lépett a rendelet, amely 2024. január 1-jéig visszamenőleg garantálja az emelt összegű illetménykülönbözetek kifizetését. Ez azt jelenti, hogy az illetményemelés januárra eső összegét visszamenőleg, a februári illetményükkel egyidejűleg, március első napjaiban kapják meg a katonák - tudatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.