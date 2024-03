Gazdaság

Szakmai összefogás jött létre a magyar lakásállomány megújításáért

Széles körű szakmai összefogással javaslatcsomag készült a magyar lakásállomány megújítására, amely hozzájárulhat a magyarok életminőségének és az ország energiafüggetlenségének növeléséhez is - tájékoztatta az Egyensúly Intézet pénteken közleményben az MTI-t.



A résztvevő piaci szereplők és szakmai szervezetek szerint a legalább 5 évre szóló, átfogó felújítást célzó program mind a magyar társadalom, mind a magyar állam szempontjából sokszorosan megtérülne: jelentősen hozzájárulna a gazdasági növekedéshez és az építőipar talpra állásához, évente százmilliárdos nagyságrendű állami bevételt generálna, erősítené Magyarország energiabiztonságát és -függetlenségét, valamint növelné a magyar állampolgárok hétköznapi életminőségét.



Az átfogó szakmai javaslatcsomag tartalmazza például, hogy az állam két részből (vissza nem térítendő támogatásból és támogatott hitelből) álló támogatási konstrukcióval ösztönözze a lakástulajdonosokat a korszerűsítésre. Úgy vélik, a két rész arányát érdemes jövedelem és energiamegtakarítási szint alapján is differenciálni, hogy a jómódú tulajdonosok is motiváltak legyenek, de az alacsonyabb jövedelműek is bele tudjanak vágni az energetikai felújításba.



A közlemény szerint fontos, hogy a támogatási rendszer átfogó felújításra ösztönözze a felújítókat. A támogatási forrástól függetlenül legalább 30 százalékos energiamegtakarítás legyen a kitűzött cél.



Hozzátették, a magánszemélyek önerőből történő épületenergetikai beruházásait pedig érdemes áfavisszatérítéssel vagy egyéb adókedvezménnyel támogatni.



A javaslatban azt is szorgalmazzák, hogy az állam a következő években törekedjen a magasan és alacsonyan képzett építőipari dolgozók számának együttes növelésére, ezáltal csökkentve a munkaerőhiány okozta elakadást a lakásfelújítási piacon.



Álláspontjuk szerint garantálni kell a felújítási programhoz szükséges alapanyagok kiszámítható elérhetőségét, lehetőleg minél nagyobb arányban hazai forrásból.



Az Egyensúly Intézet koordinálásával együttműködő szakmai szervezetek a továbbiakban a döntéshozókat is megkeresik a hazai épületállomány felújítását ösztönző javaslatcsomaggal - olvasható a közleményben.



Az átfogó felújítási program kidolgozásában az Egyensúly Intézet együttműködött a Daikin Hungary Kft.-vel, az Erste Bank Hungary Zrt.-vel, a Habitat for Humanity Magyarországgal, a Lehel Radiátorgyár cégcsoporttal, a Magyar Bankszövetséggel, a Magyar Energiahatékonysági Intézettel, a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetséggel, a Magyar Hőszivattyú Szövetséggel, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületével, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetséggel, a MANAP Iparági Egyesülettel, a Masterplast Hungary Kft.-vel, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal és az OTP Bank Nyrt.-vel.