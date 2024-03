Felsőoktatás

Vezető amerikai egyetemet győzött le a Corvinus csapata

A világ legjobb tíz egyeteme közül kettőt is megelőzött a Budapesti Corvinus Egyetem a Marshall nemzetközi esetmegoldó versenyen. 2024.03.02 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kaliforniai Berkeley Egyetem csapatát is megelőzve lettek bronzérmesek a Corvinus hallgatói Los Angelesben egy nemzetközi üzleti versenyen februárban - tájékoztatta pénteken az MTI-t a Budapesti Corvinus Egyetem.



A világ legjobb tíz egyeteme közül kettőt is megelőzött a Budapesti Corvinus Egyetem a Marshall nemzetközi esetmegoldó versenyen. Ezek a Szingapúri Nemzeti Egyetem, amely a QS egyetemi világrangsor 8. helyezettje, valamint a tizedik helyen lévő kaliforniai Berkeley Egyetem.



A Corvinust Kálmán Anna, Kopka Noémi, Pongrácz Alexandra és Gáspár Tamás, valamint felkészítő tanáruk, Stocker Miklós képviselte.



A versenyben több módon is helyt kellett állni, volt, hogy öt, volt, hogy 24 óra alatt kellett megoldást kidolgozni egy-egy komplex üzleti problémára. Az úgynevezett rövid eset feladata abból állt, hogy a piacon milyen stratégiával biztosítható egy digitális transzformációval foglalkozó tanácsadó cég radikális növekedése. A hosszú esetnél egy futballklub rajongóit kellett több digitális interakcióra ösztönözni, és a márkát nemzetközi hírűvé tenni. A corvinusosok megoldásai mindkét esetben első helyen végeztek.



A többkörös hallgatói versenyben a Corvinus csapata az ötös döntőbe egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel jutott be, és végül az előkelő harmadik helyen végzett az Atlantai Emory Egyetem és a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem csapatai mögött. A magyarok a döntőben legyőzték a Rotterdam School of Management és a Hong Kongi Egyetem Üzleti Iskolájának versenyzőit is - ismertette az egyetem.