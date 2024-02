Közlekedés

Lázár János: a legnagyobb rezsicsökkentést hajtják végre a közlekedésben az új tarifarendszerrel

Új időszámítás kezdődik március 1-jével a magyar közlekedésben: a legnagyobb rezsicsökkentést hajtják végre, a tarifarendszer változtatása több mint 4 millió ember életét teszi könnyebbé, jobbá - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.



Hangsúlyozta, a MÁV-Volán csoportnál az elmúlt harmincöt év legnagyobb átalakítását hajtják végre az új tarifarendszer bevezetésével.



Hozzátette, naponta 4,5 millió ember ingázik. "Március 1-jével mindenkinek csökkenni fog a díjtétele, olcsóbban, gyorsabban, egyszerűbben, igazságosabban juthatnak célba" - fogalmazott a miniszter.



Lázár János elmondta, a változáshoz munkabékére van szükség, és arra, hogy a MÁV-Volán csoportban lévő mintegy 56 ezer ember közösen dolgozzon ezért.



Ismertette, hogy vármegye- és országbérletből több mint 5 millió 250 ezret adtak el a bevezetésük óta, minden 10 eladott bérletből 9 vármegye- és országbérlet volt.



Elmondása szerint az intézkedés nem jelentett árbevétel-kiesést. 2023-ban a MÁV és a Volán rekordévet zárt. A MÁV-nál 2022-ben 130 millió utazás történt, 2023-ban pedig 180 millió. A Volánnál 570 millió utazás volt a korábbi 530 millióval szemben. A jegyárbevétel 2023-ban 128 milliárd forintra nőtt a 2022. évi 122 milliárd forintról.



Az olcsóbb vármegye- és országbérlet hatására nőtt az utazások száma, az olcsóbb jegyekkel pedig több árbevételt értek el - jelentette ki Lázár János.



Kiemelte, hogy a naponta ingázó 4,5 millió utasból 4 millió ember élete változik meg március elsejével. Magyarországon 700 ezer 6 és 14 év közötti gyerek is ingyen utazhat mostantól, 1 millió 14 és 25 év közötti fiatal számára biztosítják a félárú közlekedést. A 65 év felettiek eddig is ingyen utazhattak, és van 300 ezer 65 év alatti, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akik számára szintén ingyenes lesz a tömegközlekedés.



Az 1 millió közalkalmazott - ha beregisztrált - 50 százalékos kedvezménnyel veheti igénybe a helyközi közlekedést. Fokozatosan lép életbe a regisztrációs rendszer - ismertette a miniszter.



Felhívta a figyelmet arra, hogy 200 ezer nagycsalád is - mintegy 1 millió ember - ingyenesen utazhat március 1-jétől a helyközi tömegközlekedési eszközökön, a 900 ezer magyar igazolvánnyal rendelkező utas pedig igazolványa felmutatásával évi tizenkét alkalommal ingyenesen veheti igénybe a közlekedést. A 280 ezer magyar fogyatékos ember számára is ingyenessé teszik az utazást.



A miniszter jelezte, hogy megállapodtak a fővárossal a tarifaközösségről, Budapest bérlettel Pest vármegye határáig lehet utazni a MÁV és a Volán járatain is, az ország- és vármegyebérlettel pedig igénybe lehet venni a fővárosi közösségi közlekedés eszközeit. A bevételt korrekten megosztják.

Lázár János szólt arról is, hogy a kormány megtárgyalta második verzióban a magyar vasút jövőjéről szóló előterjesztésben az infrastruktúra és járműbeszerzés részét. Álláspontjuk szerint a közösségi közlekedés járműveinek beszerzésével a hazai kötöttpályás járműgyártást kell erősíteni. Az uniós források feloldása esetén pedig a pályakorszerűsítés gyorsulni fog.