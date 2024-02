Kegyelmi ügy

Lázár János: V. Jánosnak a 'börtönben kellene megrohadnia' és K. Endrének is börtönben volna a helye

V. Jánosnak "a börtönben kellene megrohadnia, és minden pedofilnak", és K. Endrének is a börtönben, nem a presbitériumban volna a helye - jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön a bicskei üggyel, az intézmény volt vezetőivel kapcsolatos kérdésekre válaszolva egy más témában tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.



Az áldozatoktól történt kormányzati bocsánatkéréssel kapcsolatban közölte: Novák Katalin köztársasági elnök mindenki nevében szólt, így a bicskei ügy áldozatainak megkövetése megtörtént - mondta. Hozzátette: a miniszterelnök és a kormány eddig megszólaló tagjai szintén kifejezték az együttérzésüket az áldozatok iránt.



Hangsúlyozta: mindenki, aki a Fideszben és a KDNP-ben politizál, meg van rendülve ettől az ügytől. Mindenkit felzaklatott az egész történet, és nemcsak a konkrét kegyelmi ügy, hanem az is, ami emögött meghúzódik. Mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeket jobban meg lehessen védeni - közölte.



Lázár János szerint V. János volt igazgatónak valószínűleg évtizedeken keresztül több száz áldozata lehetett. Ezt normálisan érző ember nem hagyhatja szó nélkül - fogalmazott. A miniszter azt mondta, azok közé a politikusok közé tartozik - és a kormány tagjai is mind ilyenek -, akiket bántja ez az ügy. Személy szerint dühös azért, hogy az ügy "nem került kellőképpen megtorlásra".



Személyes véleménye, hogy "V. Jánosnak a börtönben kellene megrohadnia, és minden pedofilnak". Közölte: azon kevés politikusok közé tartozik, akik a halálbüntetés pártján vannak.



Azt mondta, nem tud szó nélkül elmenni amellett sem, hogy V. János akár 25 év szabadságvesztést is kaphatott volna. Bántja és dühíti, hogy K. Endre - "akinek szintén a börtönben és nem presbitériumban volna a helye" - házi őrizetbe került viszonylag hamar. Ezek a problémák a jövőre nézve jogalkotással megoldhatók, a múltra nézve viszont nem - hangoztatta.



A miniszter úgy fogalmazott: a kormány mindent annak rendel alá, hogy akik ma gyermekotthonban vannak, azokat jobban megvédje.



Lázár János szólt arról, hogy a kegyelmi ügyről a kormány nem tárgyalt, mert ha tárgyalt volna, akkor más lett volna az eredménye. Ebben az ügyben semmilyen kegyelemnek nincs helye - jelentette ki. Pedofiloknak "nem jár kegyelem és nem jár bűnbocsánat" - jelentette ki.



A református egyház zsinatának lelkészi elnöki tisztségéről lemondott Balog Zoltán püspököt és a K. Endre presbitériumi tagságát érintő kérdésre válaszolva Lázár János közölte, az egyház majd eldönti, hogy ki maradhat a presbitériumban.

Kijelentette, szerinte a kegyelmi ügyeknek átláthatóbbaknak kellene lenniük, ezzel eddig azért nem volt probléma, mert a köztársasági elnökök nem éltek a kegyelmi jogukkal ilyen sűrűn.



Lázár János felidézte, hogy a miniszterelnök vizsgálatot rendelt el, amely minden gyermekotthonra kiterjed. "Tűzzel-vassal tárjuk fel, minden akadályt elhárítva egészen 2011-ig, illetve 1991-ig visszamenőleg ennek az intézménynek a működését, a törvénytelenségek vélhető sorozatát" - mondta.



Jelezte, az elrendelt vizsgálat kapcsán a szerdai kormányülésen meghallgattak egy előzetes vizsgálati jelentést. Eszerint 2011-ben feljelentés alapján nyomozás indult, a nyomozati anyag több száz oldal. A beszámoló lényege, hogy a nyomozás kapcsán kimerítő vizsgálatot végzett a nyomozó hatóság, 35 tanút hallgattak meg, köztük pszichológusokat és pedagógusokat.



A miniszter megdöbbentőnek nevezte hogy 2011-ben a pszichológusok, az ott dolgozó pedagógusok azt mondták, a gyerekek nem mondanak igazat, ezért az intézmény vezetőjével szemben gyanúsításra nem kerülhetett sor. Miután az igazgatót nem gyanúsították meg és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, kitüntetésre felterjeszthető volt - mondta.



Lázár János szerint a parlamentben az ellenzéki pártok az abuzált gyerekek tragédiájából próbáltak politikai előnyt kovácsolni.



Felidézte, hogy pedofil bűncselekmény miatt 2010-ig 80 ember volt börtönben, most 660 a nyomozati hatóságok munkája, a szigorú büntetés következtében, de ennél jóval többen lehetnek.



A fővárosi vizsgálattal kapcsolatban azt mondta, hogy a Tarlós István vezette főpolgármesteri hivatal vizsgálatot rendelt el a bicskei gyermekotthon ellen, amikor az még fővárosi intézmény volt.



Lázár János szerint súlyos kérdés és komolyan meg fogja osztani a társadalmat az, hogy a fővárosi önkormányzat 2010 előtt úgy nevezte ki ezt az embert az intézmény élére, hogy pontosan tudták, homoszexuális. Ez számos, komoly vitát fog elindítani a társadalomban - vélekedett.



Hangsúlyozta, hogy ennek a kérdésnek a felvetésével nem mosta össze a pedofiliát és a homoszexualitást.



Lázár János az egykori igazságügyi miniszter, Varga Judit volt férje kijelentéseivel kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte: Magyar Péter dolgozott náluk, jó munkát végzett, szerinte mondatai egy pártalapítás felvezetését jelzik.



A Promenad24.hu cikkében megjelentekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, Navracsics Tiborral jó kollegiális viszonyban van. Úgy fogalmazott: Hódmezővásárhelyen 2018 óta "polgárháború zajlik", a fideszesek úgy érzik, hogy a polgármester "folyamatosan politikailag abuzál".



Lázár János közölte, hogy 2026-ban nem fog indulni egyéni parlamenti mandátumért, megérti, hogy a helyi jobboldali közösség fel van háborodva, érzékenyek. "Jobb, ha politikustársaim elkerülik Hódmezővásárhelyt a következő fél évben" - tette hozzá.