Rétvári Bence: sok pedagógus visszatérne a pályára a béremelés hatására

A pedagógusbérek emelésének eredményeként sok pedagógus visszatérne a pályára - közölte a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára, miután szülői szervezetek vezetőivel egyeztetett szerdán a Belügyminisztériumban.



Rétvári Bence elmondta, hogy az intézményvezetőknél egyre több olyan tanár érdeklődik a visszatérés lehetőségéről, aki korábban elhagyta a pályát. Hozzátette, hogy örömteli hír a fokozott érdeklődés.



Az államtitkár emlékeztett arra, hogy a kormány idén 32,2 százalékkal emelte a tanárok és óvónők bérét, jövőre pedig további 21 százalékos emelést tervez. Megjegyezte, hogy korábban már 10-10 százalékos béremelés volt, így négy év alatt 93,5 százalékkal nőnek a pedagógusbérek.



Az egyeztetésen az évközi iskolai szünetek átalakításáról is tárgyaltak. Sok szülő támogatja azt a megoldást, hogy hosszabbak legyenek az évközi iskolai szünetek, a nyári vakáció pedig rövidebb - ismertette az az államtitkár. Az érvek között elhangzott, hogy a hosszabb évközi szünet hatékonyabb kikapcsolódási, pihenési lehetőséget ad a gyermekeknek - mondta. Hozzátette, hogy a rövidebb nyári szünet pedig a szülőknek jelent könnyebbséget a gyermekek napközbeni elhelyezést illetően.



Balatoni Katalin, a BM köznevelési helyettes államtitkára közölte: arra kérik az iskolákat, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az érdemjegyeknek a Kréta rendszerbe történő fokozatos felöltésére. Indoklásként elmondta, hogy a szülői szervezetek azt jelezték, hogy a félévi és az évvégi zárás előtt torlódik fel az érdemjegyek kiadása.



Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője azt mondta, örömmel fogadták, hogy a Nemzeti alaptantervbe bekerül a párkapcsolati készégek, a családi éltre hangolódás oktatása, amelyre az osztályfőnöki órák keretében kerül majd sor.



Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke úgy fogalmazott, üdvözlik a pedagógusbéremelést, különösen azt, hogy a béremelést az óvónőknek is biztosítja a kormány.



Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője közölte, hogy fontosnak tartanak olyan pilot-programokat indítani, amelyek az iskolai mobiltelefon-használatra segítenek kidolgozni megoldásokat. Hozzátette: örömmel veszik, hogy erre van fogadókészség a kormány részéről is.