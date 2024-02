Fővárosi Közgyűlés

Kovács Péter lemondásra szólította fel Karácsony Gergelyt

Lemondásra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester a Lánchíd felújításával kapcsolatban. 2024.02.28 12:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kovács Péter napirend előtti felszólalásában Karácsony Gergelyhez szólva úgy fogalmazott: "itt az idő, most még emelt fővel távozhat a főváros éléről, legyen önben legalább annyi tisztesség, mint a köztársasági elnök asszonyban, és mondjon le, hiszen ön lebukott".



Egyre világosabb mindenki számára, hogy a Lánchíd felújítása azért lett drágább ötmilliárddal és csökkent negyedével a rekonstrukció műszaki tartalma, mert "pénzszivattyút működtettek" - jelentette ki a kormánypárti politikus.



Kovács Péter arról beszélt, sajtóhírek szerint legalább másfél milliárd forint közpénz vándorolt a számlagyáros "Vig nevű ügyvédhez", majd az összeget készpénzben vették fel, ezek "belvárosi kávéházak sötét hátsó helyiségeiben cserélhettek gazdát, és lehetett belőlük kampánypénz".



Szerinte Karácsony Gergely támogatói bázisa megroggyant, és azt mondta: már csak a "hardcore gyurcsányisták" hiszik el, hogy "nem lett drágább a Lánchíd, és minden törvényesen történt".



Már a baloldali pártok közül is több vizsgálóbizottság felállítását követeli az ügyben - tette hozzá Kovács Péter.



A politikus szerint Karácsony Gergelynek "vége", és - mint fogalmazott - ezt "Feri is tudja, már készül a B forgatókönyv".



Kovács Péter azt mondta: Karácsony Gergely szép reményekkel és nagyvonalú ígéretekkel kampányolt, azt ígérete, hogy "hídember" lesz a pártok között és békét teremt, de az elmúlt öt évben bebizonyosodott, hogy "hídpénzember" lett.



Hozzátette: Karácsony Gergely "a legrosszabb emlékű Hagyó-korszakot" hozta vissza Budapestre, és csupán annyi változott, hogy nokiás dobozok helyett adománygyűjtő ládikák lettek divatosak.



Karácsony Gergely reagálásában kiemelte: a műszaki tartalom valóban változott a Lánchidat érintő két közbeszerzés kapcsán, de a felújításra költött összeg nyolcmilliárd forinttal csökkent.



Közölte, az említett "zavaros üzletembert" nem ismeri, a fővárosi önkormányzatnak nincs vele szerződése.



Karácsony Gergely kitért arra, a valótlanságot állító portálokon megjelent ügyben "nem jön ki a dátum". A Lánchíd felújítását elvégző A-Híd Zrt. és az említett vállalkozó közötti szerződés és utalások nagyrészt előbb történtek, mint hogy "mi bármilyen szerződésben vagy adott esetben számla kifizetésében érdekeltek lettünk volna az A-Híd kapcsán" - tette hozzá.



A főpolgármester szerint az elmúlt időszak "kamuügyei" közül ez a legkevésbé komolyan vehető.



Karácsony Gergely végül arról beszélt, még száz nap van az önkormányzati választásokig, Kovács Péter felvetését bízzák a fővárosi választókra: ők el fogják dönteni, hogy mit mondanak a valós politikai üzenet nélküli, a budapestieket folyamatosan lenéző, a fővárosi önkormányzatot kivéreztetni akaró és a csak a zavarkeltésben működni képes Fidesz ajánlatára, és arra a politikára, amit "ha nem is mindig tökéletesen, de tiszta szívvel és jó szándékkal követtünk az elmúlt években".