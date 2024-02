Gyermekvédelem

Az LMP megakadályozná a fiatalkorúak pornóhoz való hozzáférését

Az LMP határozati javaslattal akadályozná meg a fiatalkorúak pornóhoz való hozzáférését - jelentette be az ellenzéki párt népjóléti és családügyi szakszóvivője szombaton a Facebook-oldalán követhető sajtótájékoztatóján.



Hohn Krisztina azt mondta: ismételten benyújtottak egy kilencpontos javaslatcsomagot az Országgyűlésnek, amely a gyermekek védelmét szolgálja.



Hangsúlyozta, a gyermekvédelmi intézményrendszerrel is komoly problémák vannak, azonban nagyon fontos lenne, hogy szigorítsák a gyermekek hozzáférését az internetes pornótartalmakhoz.



Mint kifejtette, ezt azért kellene szigorítani, mert manapság elegendő, ha a gyerekek hamis adatot írnak be születési dátumként, máris hozzáférnek az ilyen tartalmakhoz.



Hohn Krisztina nagyon fontosnak nevezte, hogy a szigorítással párhuzamosan indítson a kormány tájékoztató kampányt szülőknek arról, miként tudják megvédeni gyermekeiket ezektől a tartalmaktól.



Az ellenzéki politikus véleménye szerint a közösségi oldalakat, mint például a TikTokot is, szabályozni kell, mert ezeknek is vannak káros, nem a gyerekeknek való tartalmaik.