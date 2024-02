Beruházás

LMP: elfogadhatatlan, hogy kiemelt beruházásként épülne akkumulátorbontó Sóskúton

Az LMP attól tart, hogy kiemelt állami beruházásként létesülne akkumulátorbontó gyár Sóskúton. Az ellenzéki párt az erről szóló, február 20-án kelt kormányrendelet-módosítás visszavonását követeli.



Tetlák Örs, Érd LMP-s alpolgármestere pénteki, online is követhető sajtótájékoztatóján az átminősítés tervét "merényletnek" nevezte a "mintaszerűen magáért kiálló" falu és a környező települések ellen. Rámutatott, hogy ha életbe lép a kiemelt beruházássá minősítés, azzal a helyi népszavazás is tétjét vesztené.



A szlovén céget, amely az akkumulátorbontó gyárat építené, tavaly jegyezték be hárommillió forintos törzstőkével. Egy székhelyszolgáltatónál van bejelentve két alkalmazottal, és mégis egy közel 4,7 milliárdos ígéretet tudhat magáénak a magyar kormány részéről - tette szóvá.



Tetlák Örs hozzáfűzte: a "fantomszerű beruházó" nem áll szóba a helyiekkel, az érintett településekkel, annál inkább a kormánnyal, amelynek a teljes "hátszelét" élvezi.



Az LMP országos elnökségének tagja kijelentette: Sóskút - Alsózsolcához hasonlóan - nem akar akkumulátorbontót, amely egy erre teljesen alkalmatlan korábbi raktárépületben működne, s előbb évi tízezer, majd húszezer tonna selejtes akkumulátort darálna majd égetne el, jelentős környezetszennyezést megvalósítva.



Az ellenzéki politikus arra kért mindenkit, küldje el a témában a társadalmi egyeztetésre véleményét, és juttassa el azt az érintett települések polgármestereinek, valamint a Sóskúti Civil Körnek.