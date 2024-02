Bűncselekmény

Testi sértés bűntettében is bűnösnek találták Varju Lászlót

Az ellenzéki politikus 2018 decemberében több társával az MTVA székházában a feladatukat ellátó biztonsági őröket fenyegette, őket megtámadta. 2024.02.22 15:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Testi sértés bűntettében is elmarasztalta Varju László DK-s országgyűlési képviselőt csütörtökön kihirdetett másodfokú ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla.



A Fővárosi Törvényszék tavaly januárban választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekményben, valamint garázdaság bűntettében találta bűnösnek az ellenzéki politikust, aki 2018 decemberében több társával az MTVA székházában a feladatukat ellátó biztonsági őröket fenyegette, őket megtámadta. Ezt a döntést egészítette ki most az ítélőtábla azzal, hogy Varju László a testi sértés bűntettét is elkövette.



A másodfokú bíróság azonban az ügyészi indítvánnyal ellentétben nem ítélte a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, hanem helyben hagyta az első fokon kiszabott pénzbüntetést.



A táblabíróság végzésében nem állapította meg a mentelmi jog megsértésének tényét, amely a védelem érvelésében szerepelt.



A Fővárosi Ítélőtábla bírája indoklásában úgy fogalmazott, hogy Varju László az MTVA székházában tartózkodva védett területre, a televízió stúdiójába akart behatolni, ehhez pedig nem volt joga, így a biztonsági őrök a feladatukat teljesítették akkor, amikor a képviselőt ebben megakadályozták.



Varju László ezt követően alkalmazott erőszakot, aminek következtében a biztonsági őr nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.



Az ítélőtábla enyhítő körülményként állapította meg az eshetőleges szándékot, illetve a jelentős időmúlást - tette hozzá a bíró.



Az ítélet nem jogerős, Varju László és védője felmentésért fellebbezett, míg az ügyész három munkanap gondolkodási időt kért.



A DK-s politikus az az ítélethirdetés után újságíróknak azt mondta, szerinte törvénysértő határozat született és az igazáért küzdeni fog, valamint azt kérte megjelent híveitől, hogy ebben támogassák. Varju László úgy fogalmazott, hogy újságírói kérdésekre a bíróság ítéletének kézhezvétele után kíván válaszolni.