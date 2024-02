Kegyelmi ügy

A gyermekek védelméért tüntettek Budapesten

El a kezekkel a gyerekektől, ennyi nem elég! címmel tartottak demonstrációt szerdán Budapesten az Országos Közös Akarat elnevezésű szervezet kezdeményezésére. 2024.02.21 20:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tüntetés a Szent Gellért téren kezdődött, majd a résztvevők a Szabadság hídon és a pesti rakparton keresztül, égő fáklyákat magasban tartva a Kossuth Lajos térre, az Országházhoz vonultak.



Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a demonstráción úgy vélekedett, hogy a kormány bejelentett intézkedései, az alaptörvény módosítása és a szociális intézményvezetők felülvizsgálata semmilyen érdemi megoldást nem jelentenek azokra a problémákra, amelyekkel az ellátórendszer küzd.



Szerinte a döntések semmilyen módon nem lesznek képesek megakadályozni a további abúzusokat, vagyis azok nem mások, mint látszatintézkedések, improvizációk a potens cselekvés látszatának fenntartására. Meleg Sándor azt üzente a döntéshozóknak, hogy a gyermekvédelmi rendszerben a bajokat megelőzni kell, nem utólag szankcionálni, vagyis úgy kell kialakítani a rendszert, hogy ne legyen benne bántalmazás.



Arról is szólt, hogy a szociális munkások tevékenységét nehezíti a forráshiány, a túlterhelés, a bürokrácia, a vezetőknek a szakmai megfelelés helyett a politikai lojalitás alapján történő kiválasztása, valamint az, hogy a politika a szociális problémák kezelését propagandaként próbálja felhasználni.



Giay Lola, az Egységes Diákfront elnökségi tagja azt hangsúlyozta, hogy a bicskei gyermekotthonban az éveken át tartó szexuális zaklatás gyermekek életét tette tönkre. Ez azért történhetett meg, mert többszöri figyelmeztetés ellenére sem cselekedett a hatalom. Pár lemondás és törvénymódosítás kezdetnek jó, de ennyi nem elég - tette hozzá.



Felidézte, hogy tízszer annyi bírság jár a nem gyermekbarát könyvek befóliázásának elmulasztásáért, mint 19 ezer gyermekpornográf kép és videó birtoklásáért. Ez undorító! - jelentette ki.



Ebben a helyzetben kezdték el az Országos Közös Akarattal egy, a gyermekvédelmi törvény módosítására törekvő gyermekvédelmi kerekasztal megalakítását - mondta Giay Lola.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gergely Illés, az ADOM diákmozgalom képviselője szerint most kell tenni azért, hogy a magyar kormány az emberek közös akaratát ne söpörje a szőnyeg alá, és ne tudja le egy salátatörvénnyel a helyzet megoldását.



"Legyünk hangosak, és ne hagyjuk a Fidesznek, hogy ezt is megússzák!" - mondta a szónok.



Szilágyi Kitty óvodapedagógus, a Civil Bázis elnökségi tagja hangsúlyozta: "azért vagyunk itt, mert véletlenül kiderült egy tragédia, de mi már nem cselekedhetünk véletlenül". Ebben a helyzetben olyan szakmai anyagot kívánnak előállítani, szakértők, szülők és pedagógusok bevonásával, ami tényleges védelmet nyújthat a bántalmazottaknak - fűzte hozzá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a pillanatban is bántalmaznak gyermekeket, akik nem mernek, vagy nem tudnak segítséget kérni. Továbbá azokra a gyermekekre is figyelni kell, akik nem jutnak elég ételhez, nincs családjuk, nincs, aki szeresse őket - jegyezte meg.



A gyermekek ügye mindenen felül álló, pártállástól, nemi vagy vallási hovatartozástól független közös ügy - hangoztatta Szilágyi Kitty.