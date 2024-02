Illegális bevándorlás

Bakondi György: Magyarország bízik a migrációs csomag felülvizsgálatában

Magyarország reméli, hogy az európai parlamenti választások után az új összetételű Európai Parlament (EP), valamint az Európai Bizottság felülvizsgálja a brüsszeli migrációs csomagot és megteszi a biztonságot szolgáló lépéseket - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában kedden.



Bakondi György, utalva arra, hogy az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi (LIBE) bizottsága elfogadta a migrációs paktumot, megjegyezte: a döntés annak a 2015-ben kezdődött folyamatnak az újabb lépése, amellyel bűnözők segítségével nagy tömegben áramlanak főként ismeretlen személyazonosságú férfiak az Európai Unióba (EU), és ennek súlyosak a következményei az európaiak életére.



A következmények közé sorolható a terrorcselekményekkel, a nők elleni erőszakkal a közbiztonság romlása, a hosszú évek óta nem tapasztalt antiszemita jelenségek feltűnése, a nemzeti identitás, a hit, a vallás, a család, a kulturális hagyományok rombolása - közölte.



A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte, Magyarország abban bízott, hogy az EU levonja a következtetést az elmúlt nyolc év negatív tapasztalataiból és valóban az európai emberek biztonságát szolgáló szabályt alkot a külső határok védelmére, de nem ez történt.



"Már törvényi szinten is szerepeltetik az illegális bevándorlók kvóták szerinti elosztását, aki nem akar befogadni, annak büntetést kell fizetni, és válsághelyzetben még felső korlát nélküli befogadásra is kötelezhetnek bennünket" - mutatott rá.



Jelezte, az ismeretlen identitású embereket továbbra is beengednék az unió területére, itt bírálnánk el a menekültkérelmüket, és akik nem felelnek meg, azokat megpróbálnák visszatoloncolni.



A jogszabály nem veszi figyelembe az egyes tagállamok érdekeit, előírja, hogy a táborokba érkezőknek egységes színvonalú ellátást kell biztosítani minden országban - tette hozzá.



Hangoztatta: mindez nem a kérdés megoldásához, hanem sokkal inkább a kudarc folytatásához vezet.



Bakondi György szavai szerint a 2015-ös Soros-terv óta jól látható, hogy a migrációt a liberális és baloldali pártcsaládok támogatják, részben azért, mert úgy gondolják, az megoldja a munkaerő- és demográfiai problémákat, s egyebek mellett a nyugdíjasok ellátást.



Jó lett volna, ha ez igazolást nyer, de nem így történt, ezt mutatja a migránsgettók, zárt övezetek kialakulása, terrorcselekmények elkövetése - mondta.



Bakondi György úgy vélte, az illegális migráció támogatásának hátterében emellett ideológiai és politikai megfontolások is vannak, a bevándorlók nem fognak jobboldali, konzervatív pártokra szavazni.

A belbiztonsági főtanácsadó a migrációs útvonalakról azt mondta, a spanyol és az olasz útvonalon a Kanári-szigetek és Olaszország szigetei jelentik az illegális bevándorlók fő célpontját. Ezeken a helyeken tavaly az előző évihez képest jelentős növekedést tapasztaltak és ez folytatódott idén januárban is.



A balkáni útvonalon az észak-macedón határt érintő szerb-magyar-osztrák határőrizeti együttműködésnek, a magyar-szerb határnál a szerb rendőri erők akcióinak és a szilárd magyar határvédelemnek köszönhetően terelőhatást látni Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria és Románia felé - jegyezte meg.



Bakondi György szólt arról is, hogy Magyarország 650 milliárd forintot költött a határőrizetre az elmúlt nyolc évben.



Mivel az EU külső határának védelme nemcsak magyar, hanem európai érdek is, Magyaroroszág abban bízik, hogy az új összetételű Európai Parlament nemcsak a migrációs csomagot vizsgálja felül, hanem foglalkozik a külső határ őrizetével összefüggő terhek arányos elosztásával is - hangsúlyozta.