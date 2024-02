Diplomácia

Szijjártó: a kormánynak nincs szüksége arra, hogy amerikai kongresszusi delegációk oktassák ki

A kormánynak nincs szüksége arra, hogy amerikai kongresszusi küldöttségek oktassák ki arról, hogy mi történjen Magyarországon, erről ugyanis egyedül a magyar emberek dönthetnek - figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján az amerikai szenátorok magyarországi látogatásával kapcsolatos újságírói kérdésre reagálva közölte: "Olvastam itt az amerikai méltatlankodást, hogy nem fogadtuk őket miniszteri szinten. Azt szeretném kérni, hogy próbáljuk már meg felkutatni a krónikákban, melyik volt az az utolsó magyar parlamenti képviselői delegáció, amit az Egyesült Államokban egy amerikai miniszter fogadott."



Továbbá hangsúlyozta, hogy amikor korábban hasonló delegációkat fogadtak, akkor olyan volt, mintha "beiratkoztunk volna egy államvezetés kurzusra, s a találkozó alatt egy nagyon átfogó kioktatásban volt részünk arról, hogy egyébként hogyan kéne Magyarországot kormányozni".



"Na most a helyzet az, hogy ezt majd a magyar emberek eldöntik, mi meg azt végrehajtjuk. Szerencsére az elmúlt tizennégy évben mi voltunk azok, akik ezt végrehajthattuk, és reméljük, ez egy darabig még így is marad" - fogalmazott.

"És nincs szükségünk arra, hogy amerikai kongresszusi delegációk oktassanak ki minket arról, hogy épp mi történjen Magyarországon vagy mi ne" - tette hozzá.



Majd úgy vélekedett, hogy a döntés helyességét bizonyítja az is, hogy a kongresszusi küldöttség tagjai milyen témákat hoztak fel az előző napi sajtótájékoztatójukon, mert ezek között kevés kétoldalú kérdés volt, jól láthatóan magyar belpolitikai és európai uniós ügyekről szerettek volna tárgyalni, de - mint azt hangsúlyozta - egyik sem tartozik rájuk.



Szijjártó Péter az Európai Bizottság elnökének újrázási szándékával kapcsolatban arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen mandátuma alatt a közösség versenyképessége és biztonsági helyzete is drámai mértékben romlott.



"Ha hiszünk abban, hogy a politikában teljesítmény alapján ítélik meg az embert, akkor azt hiszem, Von der Leyen elnök asszony bizonyítványába egy nem túl fényes jegy kerülhet majd bele, amikor lejár ez a terminusa" - közölte.



A miniszter végezetül üdvözölte, hogy Ulf Kristersson svéd kormányfő ellátogat Budapestre, ami szavai szerint segíthet a NATO-csatlakozás ratifikációjában, de ennek végleges dátuma egyelőre ismeretlen.



"A magyar parlamenti képviselők számára ez olyan jel lenne, ami segíthetne a döntéshozatalban, pláne úgy, hogy Svédország miniszterelnöke elment Törökországba a ratifikációs folyamat során, s ezért nem pontosan látom a logikát amögött, hogy oda elment, Magyarországra meg ne jönne el" - mondta.



Illetve a magyar-svéd gazdasági és védelmi együttműködést méltatta, kiemelve, hogy a svéd vállalatok jól érzik magukat hazánkban, a magyar honvédség pedig Gripen vadászrepülőgépeket használ.