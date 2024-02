Pártok

Barabás Richárd lett a Párbeszéd-Zöldek társelnöke, az újonnan megválasztott politikus egy igazságos, szolidáris, nyitott és zöld Magyarország építését tartja szükségesnek.

Szabó Tímea, az ellenzéki párt ügyvezető társelnöke a tagság döntéséről beszámolva vasárnap Budapesten, online sajtótájékoztatón közölte, nagyobb szükség van egy hiteles zöld pártra, mint valaha.



Mindezt azzal indokolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjében "ismét tanúbizonyságot tett arról", nem érti, mit jelent a klímaváltozás és az igazságos zöld átmenet.



Értékelése szerint a kormányfőnek a zöld átmenet még mindig azt jelenti, hogy Magyarországot keleti és kommunista diktatúráknak szolgáltatja ki: az atomenergiával, Paks 2-vel Vlagyimir Putyin orosz diktatúrájának, az "akkumulátor rémálommal" pedig a Kínai Kommunista Pártnak.



Mindezek miatt új, zöld korszakra van szükség, olyanra, amelyet egy fiatalos lendület képvisel Magyarországon - mondta Szabó Tímea, majd bejelentette, hogy Barabás Richárdot választották meg a Párbeszéd-Zöldek társelnökének.



Barabás Richárd, a párt szóvivője, Újbuda alpolgármestere is kiemelte, emberekre, közösségekre, demokráciára és zöld alapelvekre épülő politikát akar teremteni, és ennek a rendszerváltásnak az élharcosa lenni.



Véleménye szerint "az Orbán-rezsim" megbukott. Úgy fogalmazott: "ott már nincs jövőnk, ahol a legfelsőbb hatalmi körhöz tartozó családok uralnak mindent, ahol a köztársasági elnök nem az országot, hanem a legfelső hatalmi elitet képviseli. Ott már nincs jövőnk, ahol kirekesztenek, fóliáznak, ahol bárki, bármikor a gyűlölet céltáblájává válhat."



Arról is beszélt, hogy melegként és coming outolt politikusként pontosan tudja, milyen érzés bizonytalanságban, frusztrációban és szégyenben felnőni, ezért azt is tudja, milyen sokat jelent a támogatás, a másik megértése.



"Ezért nemcsak a legprogresszívebb képviselője, hanem a hangja kívánok lenni annak az 500 ezer magyarnak, aki ma az LMBTQ-közösség tagja és annak a több milliónak is, aki ezeket az embereket szereti, tiszteli és becsüli" - mondta Barabás Richárd.



"Mi, a demokratikus erők képviseljük a köztársaság igazi érdekeit", csak ez a közösség képes Magyarországot visszakormányozni a morálisan és politikailag is helyes útra - fűzte hozzá a Párbeszéd társelnöke.



"Gyertek velem, gyertek velünk: építsünk egy igazságos, szolidáris, nyitott és zöld Magyarországot" - hangoztatta a politikus, aki egyúttal bejelentette, hogy a főpolgármester-jelölti tisztséggel és a zöldpolitikával kapcsolatban vitára hívja Ungár Pétert, az LMP társelnökét.