Voks 24 - Márki-Zay Péter: a Nyugat az iránytű, a jövő útja a tisztesség

Orbán Viktor szerint is csak az új európai jobboldal hozhat változást, de a Fidesz nem lesz részese ennek a jövőnek. 2024.02.17 22:48 MTI

A Nyugat az iránytű, a jövő útja a tisztesség, a Fidesz rendszerének legnagyobb ellensége az igazság - mondta a Mindenki Magyarországa Néppárt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kossuth Körök országos kampánynyitó rendezvényén Márki-Zay Péter.



A Mindenki Magyarországa Néppárt szombati kongresszusán megválasztott pártelnök szerint a feladat nehéz, de a jelenlegi rendszer recseg-ropog, Magyarország meg fog szabadulni a korrupciótól és a megfélemlítéstől. A legnagyobb örömhír, hogy Orbán Viktor szerint is csak az új európai jobboldal hozhat változást, de a Fidesz nem lesz részese ennek a jövőnek - tette hozzá.



Szerinte nyilvánvaló, hogy a kormányfő megszegte az ígéreteit, még az sem igaz, hogy nem jöttek migránsok, nem zártak be iskolákat, kórházakat, vasútvonalakat. Magyarországról csaknem 1 millió ember távozott, Ukrajnába fegyverszállítmányok mennek, migránsgettók alakulnak ki, sokakat félelemben tartanak, bűnözőknek adnak kegyelmet, de a rendszernek hamarosan vége lesz, "félnek attól, hogy lógni fognak". Úgy vélte, olyan hetek következnek, amikor a sötétben tartott fideszes szavazókhoz is eljut az igazság, és ez az, amitől a legjobban félnek.



Azt mondta, a kormánypárt azért retteg a bukástól, mert az végleges lehet számukra, és jöhet az elszámoltatás. Meg kell mutatni mindenkinek, milyen a hatalom valódi arca, és rá kell venni mindenkit a szavazásra, ha nem akarnak szegénységben és boldogtalanságban élni.



Egy ilyen diktatúrában az ellenzék mindig csak a második helyért küzdhet, de az egyesült erő komoly fenyegetést jelenthet a hatalomra. Nem szabad viszont olyanokra szavazni, akik megosztják az ellenzéket, az árulókat meg kell büntetni. Van ellenzéki politikus, aki a Fidesz uralmát segíti, a választásokon az ellenzék esélyeit rontja, rágalmaz, vagy akár "részt vesz Putyin üzelmeiben" is - fogalmazott Márki-Zay Péter.



Hangsúlyozta, minden segítséget el kell fogadni, amíg a demokrácia feltétele az, hogy a Fidesz megbukjon és a történelem szemétdombjára kerüljön. Belső elégedetlenség, és elszigeteltség vezetett a Ceausescu-rendszer villámgyors bukásához is, minden oka megvan tehát a magyar társadalomnak, hogy ne keressen megváltókat, hanem maga küldje a hatalmat a történelem szemétdombjára mihamarabb - fogalmazott.