Évértékelő - Orbán Viktor: Brüsszel magára hagyta az európaiakat

2024.02.17 18:39 MTI

Az új agrárszabályok és az Ukrajna előtti piacnyitás lehetetlen helyzetbe hozta az európai mezőgazdaságot - mutatott rá a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, Brüsszel magára hagyta az európaiakat.



A kormányfő azt mondta, hogy "egészséges, helyben termelt élelmiszer helyett, műhúst és GMO-s vackokat sóznak ránk". Hozzátette: az Európa-szerte tiltakozó gazdák csak annyit szeretnének, ha nem "brüsszeli folyosókon szaladgáló klímafanatikusokkal és hibbant szobatudósokkal" íratnák a kötelező erejű jogszabályokat.



Orbán Viktor azt mondta, "a migrációról is csak rossz híreim vannak". A vak is látja, hogy a migráció biztonsági kockázat, ráadásul az antiszemitizmus melegágya, és kifordítja az európai társadalmak gyökereit az európai talajból - mondta.



Úgy fogalmazott: "ők maguk csalogatták be a migránsokat, vattacukorral ültek ki Brüsszelben és Berlinben a tűző napra, aztán meg csodálkoztak, hogy rájuk szálltak a darazsak".



A miniszterelnök úgy összegzett: Brüsszel magára hagyta az európaiakat. Sohasem volt ekkora távolság a brüsszeli politika és az európai emberek érdekei és akarata között - tette hozzá. Brüsszelben változás kell - szögezte le.