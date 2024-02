Fejlesztés

Több mint 700 millió forintnyi fejlesztési támogatást nyert el Kondoros

A település 200 millió forintot nyert a Csabai úti óvoda fejlesztésére, amelyet a pályázati dokumentációk szerint 2025 márciusáig kell elvégezni. 2024.02.17 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 700 millió forintból valósíthat meg négy fejlesztést a Békés vármegyei Kondoros - közölte Ribárszki Péter (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-vel.



A támogatásokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el.



Az Idősek Klubja energetikai fejlesztése (homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, a meglévő világítótestek LED-es izzókra történő cseréje, napelemes rendszer telepítése) már el is készült; erre 69 millió forintot nyertek el. A 260 négyzetméteres épület több mint 15 éve nem esett át energetikai felújításon - jegyezte meg a városvezető.



A mintegy 4 500 lakosú város számos helyszínén fejlesztik a csapadék- és belvízhálózatot 118 millió forintból. A nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatták, a nyertes gyomaendrődi Arany Talaj Bt.-vel aláírták a szerződést, tavasszal kezdődhet a munka, amelyet 2025 májusának végéig kell befejezni.



Szintén eddig kell megépíteni csaknem 1,5 kilométernyi kerékpárutat, amelyre 336 millió forintot nyert el a település. Folytatnának egy külterületi kerékpárutat a Batthyány-Geist-kastély bekötő útjáig; és belterületen is több szakaszon épülne kerékpársáv illetve kerékpárút. Ribárszki Péter elmondta, a tervek elkészültek, azokat még jóvá kell hagyni, hogy a közbeszerzést kiírhassák.



A település 200 millió forintot nyert a Csabai úti óvoda fejlesztésére, amelyet a pályázati dokumentációk szerint 2025 márciusáig kell elvégezni. Lefolytattak egy feltételes közbeszerzési eljárást, ám a beérkező ajánlatok magasabbak lettek a rendelkezésre álló összegnél, ezért most átdolgozzák a műszaki tartalmat - mondta.



Kifejtette, az önkormányzat már megvásárolt egy telket, az azon lévő ingatlan bővítésével szeretnék komfortosabbá tenni az óvodát. Jelenleg a 6 csoportszoba 2 épületben helyezkedik el, a csoportszobák méretei eltérőek, többségük szűkös. A beruházással valamennyi csoportszoba alapterülete megnőne, emellett további fejlesztő helyiségeket is kialakítanának.



Ribárszki Péter reményét fejezte ki, hogy még idén valamennyi fejlesztés esetén alá tudják írni a kivitelezési szerződést, és elkezdődnek a munkálatok.