Demonstráció

Több tízezren tüntettek a Hősök terén - videó

Alig pár perccel Balog Zoltán lemondása után kezdődött el az elmúlt évek legnagyobb civil megmozdulása, amit 8-kor Gulyás Márton és a Himnusz zárt. 2024.02.16 18:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel ötvenezren jelezték vissza Facebookon, hogy részt vesznek a pénteki tüntetésen, amelyet kilenc online tartalomgyártó kezdeményezett. Bányai Judit, Fancsikai Eszter, Tapasztó Orsi (Nemakarokbeleszólni), Pottyondy Edina, Azahirah, Osváth Zsolt, Szabó Márton és Nagy Ádám (Jólvanezígy), valamint Gulyás Márton az "Odakint most szörnyek járnak - kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért" címmel hirdettek demostrációt. A visszajelzéseknek megfelelően hatalmas tömeg gyűlt össze a Hősök terén. A tüntetés apropója K. Endre kegyelmi ügye, a szervezők úgy érzik oldalaktól függetlenül fontos, hogy az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében közösen álljanak ki. A résztvevőktől azt kérték, ne is hozzanak pártzászlókat.

"Elegünk van.



Oldalaktól függetlenül fontosnak tartjuk, hogy civil emberként felemeljük a hangunkat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Elkeseredettek vagyunk.



Az elmúlt napok történései arra sarkalltak minket, hogy együtt lépjünk ki az online térből. Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll. És ha ez nem lenne elég kiábrándító, az is kiderült, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat.



Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni."

