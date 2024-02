Botrány

Balog Zoltán lemondott zsinati lelkészi elnöki tisztségéről

Balog Zoltán református püspök pénteken lemondott a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöki tisztségéről. Balog Zoltán a pénteki zsinati értekezleten jelentette be lemondását, beszédét a reformatus.hu oldalon tette közzé az egyház.



A református püspök úgy fogalmazott, az egyházért mond le, "hogy ne bánthassák tovább az ártatlanokat, hogy ne fordíthassák szembe még inkább azokat, akik a Magyar Református Egyházban összetartoznak" Isten szeretetében.



Balog Zoltán elismerte, hogy "súlyos politikai hibát" vétett, de kegyelmi ügyben.



"Kegyelmet kértem, kegyelmet akartam valakinek, és ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz" - jelentette ki.



Balog Zoltán szerint ezt követően is harc lesz, mint ahogy mindig is harc volt. Csak az a fontos, hogy "ezt a harcot lelki fegyverekkel kell vívni és nem közéleti és nem politikai és nem médiafegyverekkel" - hangsúlyozta, jelezve, hogy ebben sokkal nagyobbat tévedett, mint a kegyelem kérésében, nem gondolva minden körülményre.



Kijelentette: azért lép "hátra", mert nem akarja, hogy ez a harc az ő személyén keresztül még többet ártson a református egyháznak.



"Mert az egyház egysége fontosabb nekem, minthogy azt engedjem szétverni" - tette hozzá.



"De ne féljetek! - folytatta - és ne legyenek illúzióitok! Továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom, erre tettem esküt" - hangoztatta.



Hozzátette: amit megtanult az elmúlt időszakból, az az, hogy ezt a harcot "azokkal a fegyverekkel kell vívni, amelyeket az Úristen adott a kezünkbe, nem a világ".



Balog Zoltán a beszédét imádsággal kezdte, amelyben úgy fogalmazott, "nem kérek bocsánatot azért, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek".



"Annyiszor kértem lelkipásztorként kegyelmet világi hatóságoktól, emberektől, embereknek. S kértem kegyelmet elsősorban magamnak, tőled, kegyelmes Isten."



"Bocsáss meg - folytatta -, hogy nem voltam elég éber és körültekintő, s nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak, nemcsak most, hanem annyiszor az életben. Védd őket akkor is, amikor mi ezt elmulasztjuk!" - kérte a református püspök.



A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a lemondás a következő zsinat döntésével válik hatályossá. A következő zsinati ülésig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el az elnöki teendőket.



Balog Zoltán lemondása a lelkészi elnöki tisztségről nem érinti püspöki tisztségét a Dunamelléki Református Egyházkerület élén.