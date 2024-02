Voks 24 - Kunhalmi Ágnes a pártok együttműködésére szólított fel

Belpolitika

A Fidesz csak akkor fogja tudni "visszavenni" Budapestet és csak akkor fog tudni győzni az önkormányzati választáson, ha az ellenzéki pártok hagyják, hogy megossza őket - mondta az MSZP társelnöke. 2024.02.15 19:41 MTI

Ellenzéki együttműködést sürgetett az önkormányzati választásra, illetve közös európai parlamenti (EP-) listát javasolt az MSZP társelnöke csütörtökön.



Kunhalmi Ágnes a Blaha Lujza téren tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a Fidesz csak akkor fogja tudni "visszavenni" Budapestet és csak akkor fog tudni győzni az önkormányzati választáson, ha az ellenzéki pártok hagyják, hogy megossza őket.



Ezt nem engedhetjük - jelentette ki, hozzátéve, 2019-ben összefogtak és Budapesten 14 kerületben, köztük Józsefvárosban is "győztek a demokraták".



Kiemelte, mindent meg kell tenni azért, hogy "a demokraták folytathassák" a kormányzást.



Kunhalmi Ágnes közölte, az MSZP azon az állásponton van, hogy "győztes csapaton ne változtass!", és a hivatalban lévő polgármestereket nem támadni, hanem támogatni kell, hogy újraválasszák őket.



A szocialisták támogatják Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) józsefvárosi polgármester újraindulását.



A társelnök szerint a 2019-ben egyéniben győztes önkormányzati képviselők újraindulását is támogatni kell. A politikus az MSZP három, a kerületben egyéniben nyert, akkor ellenzéki közös jelöltként indult képviselőjét - Camara-Bereczki Ferenc Miklóst, Czeglédy Ádámot, Szili-Darók Ildikót - bemutatva azt mondta, reményei szerint a politikusok ismét legyőzik a Fidesz jelöltjét és hozzájárulhatnak a képviselő-testületi többséghez a következő ciklusban.



Kunhalmi Ágnes kitért arra, az MSZP továbbra is támogató aláírásokat gyűjt azon álláspontja megerősítésére, hogy működjön együtt az ellenzék az önkormányzati és az EP-választáson.



"Mi mindig is az együttműködésben hittünk Budapesten és az egész országban" - jelentette ki.