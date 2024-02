Kormány

Szentkirályi Alexandra: a ciklus végére átlagosan 880 ezer forintot kereshetnek a tanárok

Jövőre egy újabb, 21 százalékos béremelés lesz, így a ciklus végére a diplomás átlagbér 80 százalékát érhetik el a pedagógusbérek. 2024.02.14 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A parlamenti ciklus végére átlagosan 880 ezer forintot kereshetnek a tanárok - mondta a kormányszóvivő szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.



Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: "történelmi", több mint 32 százalékos átlagos béremelést kaptak a tanárok és az óvónők.



Abban soha nem volt vita a kormányon belül, hogy a pedagógusbérek, a tanárbérek nem voltak a helyükön - fogalmazott, hozzátéve: a béremelést akkor szabad meglépni, amikor a kabinet ezt felelősen tudja vállalni.



Elmondta azt is, hogy jövőre egy újabb, 21 százalékos béremelés lesz, így a ciklus végére a diplomás átlagbér 80 százalékát érhetik el a pedagógusbérek, ami átlagosan 880 ezer forint jelent majd.



A videóban Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató azt mondta: a pedagógusok a pályán eltöltött idő függvényében értek el egy fizetési fokozatot. Most az ehhez a fokozathoz tartozó bérnek emelték meg az értékét attól függően, hogy a gyakorló pedagógus milyen kategóriába tartozik.



Hozzátette, egy kollégája a pedagógus II. kategóriába tartozott tavaly, de a minősítő vizsga letétele után idén már mesterpedagógus lett, így esetében a béremelés mértéke számottevően nagyobb volt. Az is előfordult, hogy az emelés 43 százalékot ért el - tette hozzá.