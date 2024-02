Kegyelmi ügy

K. Endre: ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata

K. Endre, a kegyelemben részesített volt bicskei igazgatóhelyettes a héten interjút adott a Blikknek.



K. tudta, hogy a bicskei gyermekotthon akkori igazgatója több gyereket molesztált az intézményben, erre úgy próbált neki segíteni, hogy előre megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel.



Ugyanakkor most a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ő ártatlan és nem követett el semmilyen jogsértést, és arról sem tudott, hogy a gyermekotthont vezető V. János szexuálisan bántalmazhatott gyerekeket.



"Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata. Magam is mélységesen elítélem a pedofíliát, sajnálom, ami történt, tanárként és tisztességes emberként is együtt érzek az áldozatokkal. A tizenkét oldalas, a közösségi oldalra is feltett nyilatkozatomban is megerősítem ezt, valamint azt is, a volt igazgatóm mellett egy másik nevelő is molesztált gyermekeket, őt személyesen én buktattam le, el is ítélték emiatt" - mondta.



K. Endre szerint a bírói végzés azt mondja ki, hogy ő csak az igazgató elleni eljárásról és nyomozásról tudott, így ő már "nem tehetett semmit". "Azt is cáfolom, a bíróság előtt is végig tagadtam, hogy bármilyen hamis vallomást is én írtam volna a gyerekek helyett, vagy hogy erőszakkal, zsarolással akartam ezek aláírására kényszeríteni egy fiatalkorú neveltet. (...) Családi ügyvédünk tanácsára semmit nem szeretnék hozzátenni a történtekhez, egyelőre elégedjenek meg ezzel" - folytatta.

A kegyelemben részesített volt bicskei igazgatóhelyettes nevében szombaton megjelent egy Facebook-poszt, amely hosszasan magyarázta a saját meglátását az ügyről.



A bejegyzést több médium is átvette, majd a cikkeket visszavonták, mivel nem lehetett beazonosítani a szerzőt. A Blikknek K. Endre felesége először azt nyilatkozta, "nincs közük semmihez", majd később kiderült, félreértés történt, és mégis K. Endre fogalmazta meg a posztot.



A volt igazgatóhelyettest Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatás alkalmával kegyelemben részesítette, amit Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Szombaton a botrány után Novák Katalin lemondott, Varga Judit pedig bejelentette, hogy távozik a közéletből.