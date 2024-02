Erőszak

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék másodfokon Fekete-Győr Andrást

Egy év szabadságvesztésre ítélte két év próbaidőre felfüggesztve Fekete Győr Andrást a Fővárosi Törvényszék hétfőn, amely bűnsegédként elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntettének minősítette a politikus öt évvel ezelőtti, egy tüntetésen tanúsított cselekményét.



A Fővárosi Törvényszék ezzel részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét.



Szabó József Tamás, a törvényszék szóvivője az MTI-nek elmondta, amennyiben végre kellene hajtani a szabadságvesztést, akkor annak börtön fokozatban kellene megtörténni és a másodrendű vádlott, Fekete-Győr András legkorábban a kétharmadrész kitöltése után lenne feltételes szabadságra bocsátható.



A szóvivő kitért arra is, hogy a bíróság a másodrendű vádlottat előzetes mentesítésben részesítette, mivel a javára értékelte azt, hogy bűnsegédként vett részt a cselekményben, és büntetlen előéletű.



Az elsőrendű vádlott - Szarvas Koppány Bendegúz - cselekményét a törvényszék folytatólagosan, társtettesként elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntettének minősítette, az elsőfokú bíróság felmentésre vonatkozó rendelkezését pedig mellőzte - közölte Szabó József Tamás.



Felidézte, hogy a vádiratban két cselekménnyel vádolták az elsőrendű vádlottat. Másodfokon azonban a bíróság úgy látta, hogy ez egy folytatólagos cselekmény volt, tehát egy cselekményként kell elbírálni, ezért mellőzte a felmentésre vonatkozó korábbi rendelkezést - mondta a szóvivő. Hozzáfűzte, egyebekben a törvényszék helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.



A másodrendű vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, az ügyész három napi gondolkodási időt tartott fenn, úgyszintén az elsőrendű vádlott és védője is, tehát mindenképpen a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik az ügy harmadfokú eljárás keretében; kérdés, hogy csak a másodrendű vádlott, vagy mindkettejük esetében - fejtette ki a szóvivő.



A vádirat szerint Szarvas Koppány Bendegúz 2018. december 12-én egy Kossuth téri tüntetésen a Parlament épületét biztosító rendőrök felé dobott egy füstgránátot. Másnap Fekete-Győr András társaságában jelent meg az újabb Kossuth téri demonstráción, ahol Szarvas Koppány Bendegúz több, Fekete-Győr András egy füstgránátot dobott a rendőrök felé. Szarvas Koppány Bendegúz később lökdösődött is a rendőrökkel, majd könnygázt fújt feléjük.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. május 26-án kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év - 3 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte, míg a csoportosan társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vád alól mindkettőjüket felmentette.

Hollik István: lemond-e parlamenti mandátumáról Fekete-Győr András?

A Fidesz kommunikációs igazgatója arra vár választ Fekete-Győr Andrástól (Momentum), hogy lemond-e parlamenti mandátumáról és visszavonul-e a közélettől, miután a bíróság bűnösnek találta hivatalos személy elleni erőszak vádjában.



Hollik István hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta: Fekete-Győr Andrást hivatalos személy elleni erőszak vádjában bűnösnek találta a bíróság.



Adódik a kérdés: vállalja-e a politikai felelősséget, azaz lemond-e parlamenti mandátumáról és visszavonul-e a közélettől? - jelentette ki a kormánypárti politikus.



"Most kiderülhet, hogy a baloldalon a bíróság által kimondott bűnöknek van-e következménye" - fogalmazott bejegyzésében Hollik István.